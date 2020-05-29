Новий електромобіль Toyota здивував гарантією на батарею

Корпорація Toyota Motor стала на шлях електромобільні: раніше вона представила батарейковий кросовер Lexus UX 300e, тоді як зараз прийшла черга виходу електричного фургона під назвою Toyota ProAce Electric.

Цей автомобіль компанія анонсувала ще минулого року, а тепер його повністю розсекретила – у дилерів він з`явиться в жовтні цього року.

Toyota ProAce Electric Toyota

Toyota ProAce Electric – це розвозний електричний фургон, який японці побудували у співпраці з французами PSA (Peugeot-Citroen). Він заснований на тій самій платформі EMP2, що і раніше представлені Peugeot e-Expert, Citroën S-Jumpy і Opel Vivaro-e. Всі чотири машини споріднює технічна начинка, однак у Тойоти є один козир – це вражаюча гарантія на батарею. Так, якщо на новинки PSA гарантія на АКБ становить становить 8 років або 160 000 км, то на акумулятор ProAce Electric – 15 років або 1 млн км пробігу. Це унікальний показник – виняток становить лише Tesla, яка дає 8-річну гарантію без обмежень по пробігу.

Toyota ProAce Electric Toyota

Toyota ProAce Electric Toyota

Гарантійним випадку вважаються умови, при якій деградація АКБ становить понад 75%.

Toyota ProAce Electric Toyota

В іншому ж Toyota ProAce Electric не відрізняється від споріднених французів (і одного німця): у нього такий самий електромотор потужністю 136 к.с. (260 Нм) і дві батареї на вибір – ємністю 50 кВтг і 75 кВтг (в першому випадку запас ходу складає 230 км за циклом WLTP, у другому – 330 км). Заряджатися автомобіль може від швидкої зарядки: молодша АКБ поповниться до 80% за 30 хв, старша – за 45 хвилин.

Toyota ProAce Electric Toyota

Розгін від 0 до 100 км/год у електрофургона становить 13,1 сек, максимальна швидкість – 130 км/год. Він здатний прийняти на борт вантаж масою до 1275 кг при обсязі вантажного простору в 6,6 куб. м.

Toyota ProAce Electric Toyota

У 2021 році у Toyota ProAce Electric повинна з'явитися пасажирська версія на 9 місць.

Toyota ProAce Electric Toyota

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що також у Тойота є вже електричний кросовер, однак це не глобальна, а локальна модель – вона призначена лише для одного ринку.

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