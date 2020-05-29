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29 травня • оновлено в 14:02
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Новий електромобіль Toyota здивував гарантією на батарею

1.3т
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Корпорація Toyota Motor стала на шлях електромобільні: раніше вона представила батарейковий кросовер Lexus UX 300e, тоді як зараз прийшла черга виходу електричного фургона під назвою Toyota ProAce Electric.

Цей автомобіль компанія анонсувала ще минулого року, а тепер його повністю розсекретила – у дилерів він з`явиться в жовтні цього року.

Toyota ProAce Electric

Toyota ProAce Electric

Toyota

Toyota ProAce Electric – це розвозний електричний фургон, який японці побудували у співпраці з французами PSA (Peugeot-Citroen). Він заснований на тій самій платформі EMP2, що і раніше представлені Peugeot e-Expert, Citroën S-Jumpy і Opel Vivaro-e. Всі чотири машини споріднює технічна начинка, однак у Тойоти є один козир – це вражаюча гарантія на батарею. Так, якщо на новинки PSA гарантія на АКБ становить становить 8 років або 160 000 км, то на акумулятор ProAce Electric – 15 років або 1 млн км пробігу. Це унікальний показник – виняток становить лише Tesla, яка дає 8-річну гарантію без обмежень по пробігу.

Toyota ProAce Electric

Toyota ProAce Electric

Toyota

Toyota ProAce Electric

Toyota ProAce Electric

Toyota

Гарантійним випадку вважаються умови, при якій деградація АКБ становить понад 75%.

Toyota ProAce Electric

Toyota ProAce Electric

Toyota

В іншому ж Toyota ProAce Electric не відрізняється від споріднених французів (і одного німця): у нього такий самий електромотор потужністю 136 к.с. (260 Нм) і дві батареї на вибір – ємністю 50 кВтг і 75 кВтг (в першому випадку запас ходу складає 230 км за циклом WLTP, у другому – 330 км). Заряджатися автомобіль може від швидкої зарядки: молодша АКБ поповниться до 80% за 30 хв, старша – за 45 хвилин.

Toyota ProAce Electric

Toyota ProAce Electric

Toyota

Розгін від 0 до 100 км/год у електрофургона становить 13,1 сек, максимальна швидкість – 130 км/год. Він здатний прийняти на борт вантаж масою до 1275 кг при обсязі вантажного простору в 6,6 куб. м.

Toyota ProAce Electric

Toyota ProAce Electric

Toyota

У 2021 році у Toyota ProAce Electric повинна з'явитися пасажирська версія на 9 місць.

Toyota ProAce Electric

Toyota ProAce Electric

Toyota

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що також у Тойота є вже електричний кросовер, однак це не глобальна, а локальна модель – вона призначена лише для одного ринку.

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Автор
Віталій Сазонов
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