Новий електромобіль Skoda без маскування: в мережі показали фото

До кінця року новий кросовер Skoda Enyaq iV буде представлений офіційно. Поки в компанії показали закамуфльований електрокар, проте ми вже можемо подивитися на нього без маскування.

Художник вирішив продемонструвати свій погляд на можливий дизайн Skoda Enyaq 2020. Важко сказати, наскільки дизайнер наблизився до дійсності. Рендери створені на основі фото нового електромобіля в камуфляжній плівці, під якою все ще можуть знаходитись фальшиві панелі для збереження секретності. Але загальна стилістика вже зрозуміла.

Можливий дизайн Skoda Enyaq iV 2020 kolesa.ru

Skoda Enyaq iV 2020 skoda-auto.com

Передні фари вийшли дуже вузькими і нагадують такі у Skoda Octavia 2020. Можливо, електромобіль Шкода отримає дворівневу передню оптику як у всіх кросоверів бренду, але точної інформації про це немає.

Концептуальний Skoda Vision iV skoda-auto.com

Художник зобразив традиційну фальшрадіаторну решітку, яка є відмінною рисою всіх моделей чеської компанії. В даному випадку цей елемент носить декоративний характер і, можливо, на серійній машині буде пофарбований в колір кузова.

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Електромобілю достатньо охолодження повітрям, що надходить через нижній повітрозабірник в передньому бампері. Тим паче, в базовій версії Enyaq iV отримає один електромотор, встановлений на задній осі. І тільки в повнопривідному виконанні електромобіль Шкода отримає другий мотор з переднім розташуванням.

Можливий дизайн Skoda Enyaq iV 2020 kolesa.ru

Skoda Enyaq iV 2020 skoda-auto.com

Прототипом дизайну побічно служить концептуальний Skoda Vision iV. Але тепер очевидно, що серійна модель буде сильно відрізнятися від прототипу. Наприклад, Enyaq відмовився від купеподібного динамічного силуету і отримав більш просторий салон та місткий багажник (585 л). Vision iV демонстрував цікавий елемент – світлодіодну смужку, яка перетинає декоративну решітку. Буде добре, якщо цей прийом знайде застосування в серійному електромобілі Skoda.

Концептуальний Skoda Vision iV skoda-auto.com

Задня частина на рендері повністю відповідає сучасним моделям бренду зі стильними ліхтарями, але вони за останньою модою можуть бути з'єднані довгим стоп-сигналом або хоча б декоративною плашкою.

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Побудований на базі майбутнього кросовера VW ID.4, Skoda Enyaq iV є дуже важливим автомобілем для компанії і стане другим електрокаром чеського бренду після досить вдалого Citigo. Раніше були оголошені характеристики моделі:

Задньопривідні версії (один мотор на задній осі):

Мотор – 148 к.с., батарея – 55 кВтг, запас ходу 340 км;

Мотор – 180 к.с., батарея – 62 кВтг, запас ходу 390 км;

Мотор – 204 к.с., батарея – 82 кВтг, запас ходу 500 км.

Повнопривідні версії (два мотори – по одному на кожній осі):

Мотори – 265 к.с. батарея – 82 кВтг, запас ходу 460 км;

Мотори – 306 к.с. батарея – 82 кВтг, запас ходу 460 км.

Також Skoda Enyaq iV отримає функцію швидкої зарядки, завдяки якій поповнити запас енергії з 10% до 80% можна буде за 40 хвилин. Виробництво електрокара почнеться вже наприкінці року, а купити Skoda Enyaq iV можна буде на початку 2021-го.

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