Новий електромобіль Nissan Ariya виступить проти BMW і Mercedes

Новий електричний кросовер Nssan Ariya 2021 на шляху від концепту до серійного автомобіля майже не змінився. З огляду на успіх Nissan Leaf, на новинку чекають високі продажі.

Новий електричний кросовер Ніссан запропонують лише з п'ятимісним салоном. Фото: Nissan

У компанії вирішили догодити всім, щоб охопити максимальний спектр аудиторії покупців електрокарів. У підсумку новий кросовер Ніссан Арія 2021 отримав кілька модифікацій. Передній або повний привід, один або два мотори, батарейний блок на вибір – асортимент вийшов дійсно широкий.

У базовій модифікації новий Nssan оснащується одним електромотором потужністю 217 к.с. (доступний і 242-сильний варіант). Повнопривідний кросовер Ariya пропонує 278, 305 або навіть 394 к.с. на вибір. Топовий електрокар розганяється до 100 км/год за 5,1 с, базовому для цього буде потрібно 7,5 с. Акумуляторна батарея ємністю 63 кВтг відповідає за 360 км запасу ходу, 87 кВтг забезпечать близько 500 км.

Зовні новий Nssan Ariya 2021 майже не відрізняється від ефектного концепту. Фото: Nissan

Ззаду замість логотипу – великий напис. Фото: Nissan

Дизайн моделі вийшов дуже ефектним. Близько року тому концепт-провісник багатьом дуже сподобався. Тепер автовиробник вирішив відправити у виробництво автомобіль майже без змін. Хіба що з'явилися ледь помітні датчики парктоніка, а колеса стали трохи меншими. Проте, покупці зможуть вибрати диски діаметром 19 і 20 дюймів.

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Цікавий елемент стайлінгу – новий логотип бренду, який в конкретному випадку ще й світиться. Ззаду замість круглого логотипу з'явився довга напис NISSAN.

Салон Ніссан Арія виглядає дуже сучасно і лаконічно. Фото: Nissan

На передній панелі майже немає фізичних кнопок. Фото: Nissan

Салон Nssan Ariya 2021 також майже без змін переїхав у серійну модель. Лаконічний дизайн і вбудовані в дерев'яну панель сенсорні перемикачі залишилися. Перед водієм розташовані два 12-дюймових монітори, один з яких виконує роль щитка приладів. Автомобіль оснащено голосовим асистентом.

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Для моделі доступна функція бездротових оновлень через 4G навіть під час руху. Ще – вдосконалена система автопілоту, яка працює разом з GPS. У продаж автомобіль надійде наприкінці 2020 або на початку 2021 року, ціни стануть відомі найближчим часом. На ринку новинка буде змагатися з BMW iX3, Mercedes EQC і Audi e-tron quattro.

Кросовер BMW iX3 – найновіший електромобіль з "Німецькій трійки". Фото: BMW

EQC вдало поєднує сучасні технології з традиційним підходом бренду. Фото: Mercedes-Benz

Audi e-tron quattro – один з перших електричних кросоверів. Фото: Audi

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про кросовер Tesla, який значно подешевшав.