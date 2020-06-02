Новий електромобіль Geely відбере покупців у Tesla

Нещодавно Geely запустила новий бренд Geometry, під ним випускаються електромобілі. Первістком став компактний седан Geometry A – суперник Tesla Model 3. Друга модель – кросовер Geometry C.

Новий кросовер побудований на платформі від Geely Emgrand GS. Габарити Geometry C – 4432/1833/1560 мм. Колісна база складає 2700 мм. Розмірами електричний кросовер відповідає Nissan Leaf.

Новий електрокар від Geely битиметься з Tesla Model Y global.geely.com

Новий електрокар від Geely битиметься з Tesla Model Y global.geely.com

Дизайн Geometry C виконаний в сучасному і лаконічному стилі. Тут є висувні ручки дверей і модний ширяючий дах. Geometry C оснащений одним електромотором потужністю 200 к.с. і 310 Нм. Максимальна швидкість дорівнює 150 км / ч.

Новий електрокар від Geely битиметься з Tesla Model Y global.geely.com

Новий електрокар від Geely битиметься з Tesla Model Y global.geely.com

На вибір доступні версії з запасом ходу на 400 і 550 км. Швидше за все, ємність батарей відповідає Geometry A – 52 і 62 кВтг. Продажі кросоверу Geometry C почнуться в Китаї до середини літа, ціни оголосять пізніше.

Новий електрокар від Geely битиметься з Tesla Model Y global.geely.com

Новий електрокар від Geely битиметься з Tesla Model Y global.geely.com

Новий електрокар від Geely битиметься з Tesla Model Y global.geely.com

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Tesla знизила ціни на всі свої моделі. Деякі електромобілі подешевшали відразу на $ 5000.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!