Новий електромобіль Ford: 7 моторів і 1400 к.с.

Новий Ford Mustang Mach-E 1400 – це гоночний болід на базі стандартного електричного кросовера Форд. Але від оригіналу новинка відрізняється багатьма параметрами.

Ford Mustang Mach-E 1400 – неймовірно потужний електромобіль. Фото: Ford

Серійний електромобіль Ford Mustang Mach-E, який скоро з'явиться на дорогах, в найбільш дорогій модифікації оснащується двома моторами. Модифікація 1400 отримала сім. Це абсолютний рекорд – до цього хіба що Audi могла похвалитися лінійкою кросоверів e-tron quattro, які отримали по три електромотори.

Число в назві гоночного прототипу вказано не випадково, адже сукупна потужність божевільної силової установки дорівнює 1419 л.с. Жодних даних про розгін до 100 км/год або максимальну швидкість немає. Напевно ця інформація скоро стане відома, адже Ford планує показати можливості своєї незвичайної новинки на показових виступах у гонці NASCAR.

Кросовер Ford Mustang Mach-E перетворили на справжній гоночний болід. Фото: Ford

Відомо, що розвинений аеродинамічний кузов здатний генерувати 1000 кг притискної сили на швидкості 257 км/год. Це розрахунки, тому невідомо, чи здатен новий електричний кросовер розігнатися до такої швидкості.

Новий електрокар Форд отримав спеціальний кузов. Фото: Ford

Цікавою особливістю є можливість відключення однієї з ведучих осей на вибір. В цьому випадку Ford Mustang Mach-E 1400 може бути передньопривідним (три мотори) або задньопривідним (чотири мотори).

Салон Ford Mustang Mach-E сильно змінився, але на панелі залишився сенсорний монітор. Фото: Ford

Ford Mustang Mach-E 1400 поруч зі стандартним кросовером Mach-E. Фото: Ford

Цікава також і батарея електрокара. Замість звичного літій-іонного блоку тут використано літій-нікель-марганець-кобальт-оксидний ємністю 57 кВтг. Запас ходу невідомий. Він точно буде невеликим, враховуючи динамічний характер їзди. Можливо, деякі з напрацювань прототипу Ford візьме на озброєння при роботі з новими серійними електромобілями.

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