Журналісти протестували найдешевший електрокар — Citroen за 6900 євро

Цього літа на європейський ринок вийшов незвичайний автомобіль – маленький електрокар Citroen Ami. Схожий на іграшку, цей "малюк" коштує лише 6900 євро. Нещодавно журналісти Західної Європи випробували цю машину і склали про неї свою думку.

OBOZREVATEL зібрав сукупну думка тест-пілотів різних видань і сформував кілька тез, які можуть дати певне уявлення про найдешевший електромобіль Європи (щоб подивитися оригінальні відеотести, доскролльте до кінця сторінки).

У найкращих традиціях марки Citroën Ami виходить за рамки звичайних дизайнерських ідей. Новий Ami – двомісний автомобіль квадратної форми, який може прискорюватися лише до 45 км/год. Його кузов зроблений з пластику, а габарити такі – довжина всього 2,41 метра, а ширина 1,39 метра, – що навіть "Смарт" здається велетнем на його фоні.

Ami складається менш ніж з 250 частин. Передня і задня частини мають абсолютно ідентичну форму, відрізнити їх між собою можна хіба що по оптиці, бамперах та виштамповках під номерні знаки. Ще одна цікава деталь: пасажирська двері відкриваються класично, а водійська – проти ходу, тобто "суїцидально" за автомобільною термінологією.

Інтер'єр виглядає як набір звичайних жорстких пластикових деталей. У салоні вміщується дві людини, але абсолютний комфорт буде лише у тих, чий зріст не перевищує 1,5 м. Водійське сидіння можна переміщати в поздовжньому напрямку, сидіння переднього пасажира встановлені посередині. Бічні вікна зроблені у вигляді кватирок, як на легендарному Citroën 2CV, що натякає на славну історію Citroën.

Citoroen Ami – безумовно не справжня машина. Офіційно він класифікується як "легкий чотириколісний автомобіль для перевезення пасажирів L6e-BP". У Німеччині, наприклад, авто такого класу дозволені для користування особами старше 16 років, які мають водійські права на мопед. Однак їздити на них можна лише зі швидкістю до 45 км/год – власне, тому у "Амі" аналогічна "максималка". Звідси Ami не призначений для конкуренції з автомобілями – це альтернатива громадському транспорту, велосипедам або електросамокатам. Його цільова аудиторія – це молоді люди, які хочуть їздити на чомусь невеликому і, разом з тим, незвичайному.

Ami ідеально підходить для їзди великими містами, адже його радіус повороту становить 7,20 метра, але все ж головний козир - це те, що не вдається навіть "Смарту" – паркування під прямим кутом в один маневр у вузькому просторі.

А ще, незважаючи на невелику потужність, – трохи менше 8 к.с. (6 кВт) – він активно стартує на світлофорах. Все це завдяки своєму електричному походженням (хорошою тязі) і вазі всього у 471 кг, з яких 69 кг доводиться на батарею ємністю 5,5 кВтг.

Єдиний недолік – це фоновий шум. Салон погано ізольований, тому звук електромотора чути набагато голосніше, ніж зазвичай, плюс присутній шум від кочення коліс.

Citroën Ami не розрахований на тривалі поїздки. Проїхавши трохи більше 75 кілометрів, він терміново запросить зарядку. Однак його можна легко "живити" від звичайної домашньої розетки, яка повністю зарядить акумулятор лише за три години.

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