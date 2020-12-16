Новий електрокар з Китаю отримав батарею з ресурсом 2 млн км пробігу

Китайський електромобіль Lynk & Co Zero отримав тягову батарею, яка розрахована на вражаючий ресурс у 2 млн км. Ба більше, такий акумулятор відрізняється низьким ступенем деградації – втрата ємності у нього настає лише при 200 000 км пробігу.

Такі подробиці про батарею виробник напередодні скоро дебюту новинки. Як пише Carscoops, зараз електрокар Zero від Lynk & Co (дана фірма є проектом Geely) проходить остаточні дорожні випробування, а його дебют відбудеться найближчими місяцями. У першій половині 2021 року автомобіль надійде у виробництво, причому він стане глобальною моделлю – продавати його будуть не тільки в Китаї, але, й зокрема, в Європі.

На одному заряді Lynk & Co Zero зможе проїжджати близько 700 км. Позначку у 100 км/год електрокар буде долати менш ніж за чотири секунди, водночас відзначається, що він зможе похвалитися спортивним характером. Це пов'язано з ретельним калібруванням підвіски, а також з рівномірним розподілом ваги між осями (50:50) і низько розташованим центом тяжіння.

В майбутньому таку ресурсну батарею отримають також і інші автомобілі холдингу Geely – власне, самої марки Geely, а також брендів Volvo, Polestar і Smart. Її встановлення передбачає модульна платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), яка лежить в основі того самого Lynk & Co Zero. Архітектура SEA пропонує безліч можливостей трансформації, від зміни колісної бази і кількості електродвигунів (до 3 моторів) до встановлення традиційного двигуна внутрішнього згоряння в якості "подовжувача" запасу ходу. Розроблення цього шасі зайняло у Geely близько 4 років, витрачено на неї було 2,5 млрд доларів.

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