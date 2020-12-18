Нові електромобілі в Україні – названо лідерів продажів

Audi та Hyundai очолили рейтинг найбільш затребуваних електромобілів в Україні.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром. За одинадцять місяців поточного року в Україні було зареєстровано 6,8 тис. електромобілів, причому лише 559 машин – нові.

Audi E-Tron audi.com

Серед нових автомобілів першу сходинку рейтингу розділили відразу два бренди – Audi з моделлю E-Tron та Hyundai з електричною версією моделі Ioniq. За 11 місяців були придбані та поставлені на українські номери 103 екземпляри кожного з них.

Hyundai Ioniq hyundai.com

На друге місце вийшов Jaguar зі своїм стильним електрокросом I-Pace. Продукцію британського виробника вибрали 74 українських автолюбителі.

Jaguar I-Pace jaguar.com

Третє місце рейтингу посідає спорткар із Німеччини Porsche Taycan. Незважаючи на досить серйозний "цінник" (від 3,3 млн грн), 56 заможних цінителів бренду вважали за краще придбати його серед інших електромобілів на ринку.

Porsche Taycan porsche.com

На четвертому місці в українському рейтингу нових електромобілів – компактний корейський кросовер Hyundai Kona Electric, за який своїми заощадженнями проголосували 53 покупці.

Hyundai Kona Electric hyundai.com

Замикає ТОП-5 компактний міський гетчбек BMW i3, який досі привертає увагу своїм химерним дизайном. Перший серійний електромобіль німецького автогіганта вибрали 48 українців.

BMW i3 bmw.com

У ТОП-10 також увійшли: Tesla Model X (30 авто), китайський кросовер JAC iEV7S (20), Nissan Leaf (17), Tesla Model 3 (14) та ще один автомобіль із Піднебесної – Zhi Dou D2 (8).

Українці активно долучаються до світу електрокарів, але поки через фінансові причини вважають за краще купувати старі машини на електротязі. У цій категорії в лідерах продукція Nissan та Tesla.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у європейській асоціації автовиробників АСЕА поставили під сумнів стрімкий розвиток легкового електротранспорту, а в їхньої колеги, що виробляє вантажні авто, готові відмовитися від ДВЗ уже в 2040 році.