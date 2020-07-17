Нові електромобілі будуть заряджатися в 5 разів швидше

Сучасні електрокари поки не можна назвати ефективними, але все може змінитися. Фото: physicsworld.com.

Фахівці Техаського університету провели дослідження, в ході якого знайшли шлях до найбільш ефективних електромобілів. Нові EV зможуть швидко заряджатися і забезпечать великий запас ходу.

Вчені пропонують використовувати вуглецеві нанотрубки, завдяки яким можна домогтися рівномірного розподілу іонів літію. Це підвищує здатність батареї сприймати більш високі струми, які можуть в рази перевищувати напруги, що використовуються сьогодні.

Це може скоротити час зарядки батарейних блоків у 5 разів. Крім того, використання металевого літію замість графіту та міді дозволить підвищити ємність батарей до 10 разів у колишніх фізичних розмірах блоку. Це неминуче призведе до багаторазового зростання запасу ходу після однієї зарядки.

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Поки застосування таких технологій можливо в експериментальних цілях, але в перспективі їх можна поставити на потік. А найближчим часом виробники можуть почати використовувати пористу плівку з кремнію для майже такого ж рівномірного розподілу іонів літію. Це призведе до 30-відсоткового збільшення дальності ходу і скорочення часу зарядки до 5 хвилин для пробігу 400 км.

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