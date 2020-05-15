Нова батарея Tesla зробить електрокари більш дешевими та довговічними

Уже найближчими місяцями електромобілі Tesla вийдуть на новий рівень – вони стануть більш "живучими" і, найімовірніше, подешевшають. І все це – завдяки новій тяговій батареї.

Ще кілька років тому американський автовиробник почав розроблення АКБ, яка розрахована на 1,6 млн пробігу (для порівняння, нинішній акумулятор має ресурс до 800 000 км). Але підвищена "витривалість" стане не єдиним плюсом нової батареї: з чуток, вона буде дешевше обходитись у виробництві, що, зі свого боку, може позитивно позначитися на ціні електрокарів для кінцевого споживача. Прогнозується, що новий акумулятор може вирівняти вартість EV з цінами на бензинові й дизельні легковики.

Першою "недорогу й довговічну" батарею повинен отримати седан Tesla Model 3 китайського складання. Як повідомляє Reuters, відбудеться це наприкінці 2020 або на початку 2021 року.

Tesla Model 3 на заводі в Китаї reuters.com

Нову АКБ Tesla розробляє спільно з китайською компанією CATL. Здешевлення вартості такого важливого для електромобіля комплектувального буде досягнуто за рахунок зменшення кількості кобальту в хімічному складі батареї – саме цей метал є найдорожчим в електромобілях. Крім того, такий акумулятор матиме простіше компонування та упаковку. Врешті, він буде вирізнятися ще й вищою густиною енергії, а також більшою ємністю зберігання.

carscoops.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що для електромобілів створили батарею, розраховану на запас ходу в 2000 км.

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