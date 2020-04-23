Нова батарея для електрокарів обіцяє запас ходу у 2000 км

Компанія Brighsun New Energy з Австралії оголосила про готовність почати промислові випробування своїх інноваційних батарей, які розроблялися протягом восьми років. Судячи з опису технології, вона може привнести революцію в електромобільні індустрію.

Йдеться про літієво-сірчані батареї, які в майбутньому можуть значно підвищити практичність (автономність) електромобілів, оскільки їх щільність енергії у 5-8 разів більш, ніж у літій-іонних аналогів, які широко використовуються на даний час. Якщо випробування пройдуть успішно, пробіг електрокарів на одному заряді зросте до 2000 км (саме такий запас ходу можуть забезпечити такі АКБ).

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Досі літій-сірчані батареї були головним болем для дослідників і розробників. Річ у тім, що у таких батарей під час роботи утворюються полісульфід-іони, що негативно позначаються на характеристиках блоку живлення. Потрапляючи до електроліту, вони не розкладаються на елементи і не повертаються до своїх електродів, в результаті чого батарея поступово зношується – її ефективність знижується, а термін служби скорочується. Однак Brighsun New Energy вдалося розробити технологію, яка запобігає утворенню полісульфіду на сірчаному катоді та заодно пригнічує ріст дендритів на аноді.

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В результаті, групі вчених вдалося отримати на виході батареї з щільністю енергії 1000 ват-годин на кілограм – для порівняння, батарея Tesla Model 3, яка на даний час вважається однією з найкращих, має щільність 247 Вт/кг. При цьому такі АКБ ще й ресурсні: після 1700 циклів перезарядки (повна зарядка/разраядка) за 30 хвилин вони зберігають 91% своєї початкової ємності, а якщо використовувати перезарядку за 12,5 хв, то після 1000 циклів зарядки-розрядки залишкова ємність акумуляторів становить 74%. Приблизний термін служби батарей Brighsun – 2 млн км.

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Очікується, що тести розробки закінчаться до кінця 2020 року. Після цього їх планують відправити у масове виробництво.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що для електромобілів створили батарею, яка не вбивається.

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