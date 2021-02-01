Nissan випустив ювілейну серію електромобілів Leaf

Японська компанія Nissan випустила ювілейну версію електромобіля Leaf, присвячену 10-річчю моделі.

Про це повідомляє прес-служба виробника. З 2010 року тільки у Європі компанія реалізувала понад 180 тисяч електромобілів Nissan Leaf.

До ювілею моделі компанія представила спеціальну версію Leaf10 uk.nissannews.com

До ювілею моделі компанія представила спеціальну версію Leaf10. Новинка вже почала надходити до європейських дилерів марки. Вона відрізняється багатою комплектацією та особливим забарвленням кузова, у тому числі, двокольорового. Крім того, автомобіль прикрашений особливим декоративним патерном Kumiko, яким прикрасили дзеркала, дах та двері багажника. Доповнюють образ новинки 17-дюймові легкосплавні диски оригінального дизайну.

Leaf10 отримав в своє розпорядження точку доступу Wi-Fi 4G, що дозволяє підключати одночасно до 7 пристроїв. Крім того, інформаційно-розважальна система з підтримкою смартфонів та різноманітними додатками дозволить зробити поїздку більш комфортною та приємною. Наприклад, через додаток NissanConnect Services власник може відкривати та закривати машину дистанційно, отримувати інформацію про рівень заряду, а також заздалегідь прогрівати салон авто перед поїздкою.

Вартість Nissan Leaf10 у Великобританії стартує з позначки 28820 фунтів (32600 євро) uk.nissannews.com

Також автомобіль оснащений системою напівавтоматичного керування ProPilot останнього покоління, системою Intelligent Rear View Mirror, а також функцією e-Pedal, що дозволяє використовувати для прискорення та гальмування лише одну педаль.

Нагадаємо, що Nissan Leaf оснащується батареєю ємністю 40 кВтг, а у версії е+ вона має 62 кВтг. У рух машину приводить 150 або 217-сильний електромотор. Запас ходу у залежності від версії становить від 322 до 458 км.

Вартість Nissan Leaf10 у Великобританії стартує з позначки 28820 фунтів (32600 євро).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Nissan показала ідеальний автомобіль для зимових подорожей, а в Японії побудували гібридний Note.