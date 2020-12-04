Nissan відзначив 10-річчя електромобіля Leaf

Сергій Іванов Електромобілі 14:00, 4.12.2020 Оновлено: 14:06, 4.12.2020

Компанія Nissan відсвяткувала 10-річчя електромобіля Nissan Leaf, який розійшовся по світу накладом пів мільйона екземплярів.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Модель Leaf проводиться на заводах в Японії, США та Великобританії і продається на 59 ринках по всьому світу. Влітку 2020 року компанія виготовила 500-тисячний екземпляр електромобіля.

500-тисячний екземпляр Nissan Leaf був виготовлений на заводі компанії у Великобританії в серпні 2020 року
global.nissannews.com

У міру того, як росла місткість акумулятора та його ефективність, Leaf постійно модернізували та покращували його споживчі характеристики.

За 10 років на базі моделі були побудовані різні модифікації, зокрема й кілька поколінь гоночного Leaf Nismo RC, концептуальний кабріолет Open Car, серійний спортивний Leaf Nismo, версію з двома електромоторами і навіть унікальний автомобіль для рятувальників.

Концепт Nissan Leaf Open Car був побудований у 2018 році на честь продажу 100-тисячного екземпляра моделі Leaf на японському ринку
global.nissannews.com
Перше покоління експериментального гоночного боліда Nissan Leaf Nismo RC представили в 2011 році
global.nissannews.com
Nissan Leaf другого покоління був презентований восени 2017 року
global.nissannews.com
Перша серійна спортивна версія Nissan Leaf Nismo підготовлена у 2017 році для другого покоління моделі
global.nissannews.com

Крім нового рівня екомобільності, Nissan Leaf зробив свій внесок у розвиток суспільства, допомагаючи постачати електроенергію вдома та підприємства, а також забезпечуючи електроенергією під час стихійних лих.

За 10 років автомобілі Nissan Leaf подолали понад 1,6 млрд км та запобігли викидам в атмосферу 2,5 млн тонн СО2
global.nissannews.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan представила стильний електричний кросовер Ariya, а також оновила міський гетчбек Micra.

Коментувати
Авто Електромобілі

Дивіться також

Українцям нагадали про юного Героя ДАП, який не дожив годину до перемир'я

Три колишні президенти США готові публічно вакцинуватися від COVID-19

Порошенко зажадав від Зеленського звільнення заступника Єрмака Татарова

Одіозному судді Майдану дозволили працювати в Печерському суді довічно, – член Громадської ради доброчесності

"Зоря" здобула сенсаційну перемогу в Лізі Європи