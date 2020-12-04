Nissan відзначив 10-річчя електромобіля Leaf

Компанія Nissan відсвяткувала 10-річчя електромобіля Nissan Leaf, який розійшовся по світу накладом пів мільйона екземплярів.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Модель Leaf проводиться на заводах в Японії, США та Великобританії і продається на 59 ринках по всьому світу. Влітку 2020 року компанія виготовила 500-тисячний екземпляр електромобіля.

500-тисячний екземпляр Nissan Leaf був виготовлений на заводі компанії у Великобританії в серпні 2020 року global.nissannews.com

У міру того, як росла місткість акумулятора та його ефективність, Leaf постійно модернізували та покращували його споживчі характеристики.

За 10 років на базі моделі були побудовані різні модифікації, зокрема й кілька поколінь гоночного Leaf Nismo RC, концептуальний кабріолет Open Car, серійний спортивний Leaf Nismo, версію з двома електромоторами і навіть унікальний автомобіль для рятувальників.

Концепт Nissan Leaf Open Car був побудований у 2018 році на честь продажу 100-тисячного екземпляра моделі Leaf на японському ринку global.nissannews.com

Перше покоління експериментального гоночного боліда Nissan Leaf Nismo RC представили в 2011 році global.nissannews.com

Nissan Leaf другого покоління був презентований восени 2017 року global.nissannews.com

Перша серійна спортивна версія Nissan Leaf Nismo підготовлена у 2017 році для другого покоління моделі global.nissannews.com

Крім нового рівня екомобільності, Nissan Leaf зробив свій внесок у розвиток суспільства, допомагаючи постачати електроенергію вдома та підприємства, а також забезпечуючи електроенергією під час стихійних лих.

За 10 років автомобілі Nissan Leaf подолали понад 1,6 млрд км та запобігли викидам в атмосферу 2,5 млн тонн СО2 global.nissannews.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan представила стильний електричний кросовер Ariya, а також оновила міський гетчбек Micra.