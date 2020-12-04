Nissan відзначив 10-річчя електромобіля Leaf

Компанія Nissan відсвяткувала 10-річчя електромобіля Nissan Leaf, який розійшовся по світу накладом пів мільйона екземплярів.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Модель Leaf проводиться на заводах в Японії, США та Великобританії і продається на 59 ринках по всьому світу. Влітку 2020 року компанія виготовила 500-тисячний екземпляр електромобіля.

У міру того, як росла місткість акумулятора та його ефективність, Leaf постійно модернізували та покращували його споживчі характеристики.

За 10 років на базі моделі були побудовані різні модифікації, зокрема й кілька поколінь гоночного Leaf Nismo RC, концептуальний кабріолет Open Car, серійний спортивний Leaf Nismo, версію з двома електромоторами і навіть унікальний автомобіль для рятувальників.

Крім нового рівня екомобільності, Nissan Leaf зробив свій внесок у розвиток суспільства, допомагаючи постачати електроенергію вдома та підприємства, а також забезпечуючи електроенергією під час стихійних лих.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan представила стильний електричний кросовер Ariya, а також оновила міський гетчбек Micra.