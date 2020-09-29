Nissan створив електромобіль Leaf для потреб рятувальників

Компанія Nissan представила унікальний автомобіль для рятувальників на базі електричного Leaf.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Основою для незвичайного проекту послужив наймасовіший електромобіль – Nissan Leaf. Автомобіль оснащений тягової батареєю енергоємністю 62 кВтг, а запас ходу складає 385 км по циклу WLTP.

Nissan Re-Leaf. фото: europe.nissannews.com

Електромобіль перетворили в кросовер, збільшивши кліренс до 225 мм (+70 мм), а також забезпечили автомобіль захисним обвісом по периметру кузова. Колію автомобіля розширили на 90 мм спереду і на 130 мм – ззаду, встановили розширені колісні арки, а також встановили 17-дюймові колісні диски з позашляхової гумою BF Goodrich Baja.

Nissan Re-Leaf. фото: europe.nissannews.com

Новинка отримала ім'я Re-Leaf. Таким чином творці обіграли три англійських слова – response (реакція), recovery (реабілітація) і resilience (життєстійкість) – що характеризують властивості автомобіля. Для цього електромобіль забезпечили різним спеціальним обладнанням для оперативного надання допомоги постраждалим при аваріях або стихійних лихах.

Nissan Re-Leaf. фото: europe.nissannews.com

Nissan Re-Leaf. фото: europe.nissannews.com

Nissan Re-Leaf. фото: europe.nissannews.com

Re-Leaf отримав кілька роз'ємів для використання додаткового обладнання на 110 і 230 вольт. Вони дозволяють підключати до авто електричний відбійний молоток, компресор для подачі повітря, медичне обладнання для надання першої допомоги або 100-ватний прожектор, здатний працювати протягом доби. Крім того, за твердженням творців, Re-Leaf здатний забезпечити стандартне європейське домогосподарство електроенергією протягом 6 днів.

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