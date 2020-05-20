Nissan показав новий електричний фургон

Компанія Nissan розширила сімейство електричних фургонів e-NV200 новою цікавою модифікацією e-NV200 XL Voltia.

Nissan e-NV200 XL Voltia поповнить сімейство електричних моделей компанії nissan.com

Нинішній рік виявився дуже багатим на прем'єри комерційних електромобілів. У списку новинок – електромобіль на базі Volkswagen Transporter, підготовлений концерном VW спільно з тюнінговим ательє Abt. Відразу три моделі комерційних фургонів на електротязі представив французький концерн PSA Group – Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-e і Peugeot e-Expert. Свої версії готують і інші автовиробники.

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Модель e-NV200 XL Voltia є більш великим розновидом моделі e-NV200. Вантажний відсік новинки має обсяг 8 м куб., що майже вдвічі перевищує можливості базової моделі (4,2 м3). Збільшення обсягів перевезених вантажів повинно привернути до моделі більш широке коло покупців, а також знизити собівартість перевезень.

Nissan e-NV200 XL Voltia має вантажний відсік об'ємом 8 кубометрів nissan.com

В основі e-NV200 XL Voltia лежать технології моделі Leaf. Автомобіль отримав 109-сильний (80 кВт) електромотор, батарею енергоємністю 40 кВтг і вбудований зарядний пристрій CHAdeMO для швидкої зарядки на станціях високої потужності (50 кВт).

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Водій може вибирати між декількома режимами роботи силового агрегату. Режим "B" оптимізує процес регенеративного гальмування для зарядки батареї в русі, а режим "ECO" дозволяє максимально економити енергію батареї. Спільне їх використання дозволить збільшити дистанцію між заряджаннями. За даними виробника, запас ходу по циклу WLTP становить від 200 до 300 км.

Салон електричного Nissan e-NV200 nissan.com

Нагадаємо, що електричний Nissan e-NV200 дебютував в 2014 році. З 42 тисяч вироблених машин в минулому році майже 10 тисяч були продані в європейських країнах. Нова модифікація e-NV200 XL Voltia найближчим часом з'явиться у офіційних дилерів, а ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Nissan e-NV200 дебютував в 2014 році nissan.com

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