Nissan показав ідеальний автомобіль для зимових подорожей

Японська компанія Nissan презентувала концептуальний кемпер для зимових подорожей, який отримав назву e-NV200 Winter Camper.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка побудована на базі електричного мікроавтобуса e-NV200 Evalia і демонструє широкі можливості використання автомобілів на електротязі.

Для впевненого руху по бездоріжжю автомобіль забезпечили позашляховими шинами та збільшили кліренс global.nissannews.com

Концепт перетворили у зручний будинок на колесах для відпочинку та подорожей. На підйомної даху встановлена батарея сонячних елементів, яка забезпечує живлення для мережі 220 В. Відчувати себе комфортно під час відпочинку на природі допоможуть вбудована міні-кухня, холодильник, складаний диван-ліжко та ізотермічні скла.

На даху встановили сонячну панель для харчування мережі 220 В global.nissannews.com

Для впевненого руху по бездоріжжю автомобіль забезпечили позашляховими шинами Maxxis Bravo A/T 771 та збільшили дорожній просвіт. З урахуванням короткого світлового дня взимку, спереду встановили додаткові ліхтарі на захисному сталевому каркасі. Крім того, автомобіль забезпечили захистом днища, бічними балками, а салон укомплектували практичними гумовими килимками.

Новинка побудована на базі серійного електричного мікроавтобуса e-NV200 Evalia global.nissannews.com

У салоні є все необхідне для відпочинку global.nissannews.com

Технічно автомобіль не змінився. Як і інші представники сімейства e-NV200 він приводиться у рух електромотором потужністю 80 кВт (109 к.с.), харчування для якого забезпечує батарея ємністю 40 кВтг. Запас ходу по циклу NEDC становить 275 км.

Електромобіль оснащений мотором потужністю 80 кВт і може подолати до 275 км global.nissannews.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan презентувала в Японії повнопривідний гібридний Note, а також оновила флагманську модель Armada.