Nissan показав ідеальний автомобіль для зимових подорожей

Японська компанія Nissan презентувала концептуальний кемпер для зимових подорожей, який отримав назву e-NV200 Winter Camper.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка побудована на базі електричного мікроавтобуса e-NV200 Evalia і демонструє широкі можливості використання автомобілів на електротязі.

Концепт перетворили у зручний будинок на колесах для відпочинку та подорожей. На підйомної даху встановлена батарея сонячних елементів, яка забезпечує живлення для мережі 220 В. Відчувати себе комфортно під час відпочинку на природі допоможуть вбудована міні-кухня, холодильник, складаний диван-ліжко та ізотермічні скла.

Для впевненого руху по бездоріжжю автомобіль забезпечили позашляховими шинами Maxxis Bravo A/T 771 та збільшили дорожній просвіт. З урахуванням короткого світлового дня взимку, спереду встановили додаткові ліхтарі на захисному сталевому каркасі. Крім того, автомобіль забезпечили захистом днища, бічними балками, а салон укомплектували практичними гумовими килимками.

Технічно автомобіль не змінився. Як і інші представники сімейства e-NV200 він приводиться у рух електромотором потужністю 80 кВт (109 к.с.), харчування для якого забезпечує батарея ємністю 40 кВтг. Запас ходу по циклу NEDC становить 275 км.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan презентувала в Японії повнопривідний гібридний Note, а також оновила флагманську модель Armada.