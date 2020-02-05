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7 лютого • оновлено в 08:44
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Nissan Leaf проїхав без водія 370 км

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В рамках дослідницького проекту HumanDrive британські інженери проїхали на електромобілі Nissan Leaf з автопілотом 370 км.

Як стало відомо OBOZREVATEL, Nissan Leaf, оснащений системою автономного управління, зміг благополучно проїхати відстань 370 км без допомоги водія.

Nissan Leaf з системою автономного управління зміг подолати без допомоги водія 370 км

Nissan Leaf з системою автономного управління зміг подолати без допомоги водія 370 км

humandrive.co.uk

Головною особливістю пробігу було те, що на маршруті зустрічалися найрізноманітніші види доріг, включаючи складні розв'язки і перехрестя, а також польові дороги з нерозвиненою інфраструктурою.

У проекті HumanDrive взяли участь кілька комерційних фірм і державних організацій

У проекті HumanDrive взяли участь кілька комерційних фірм і державних організацій

humandrive.co.uk

HumanDrive є спільним проектом, організованим за підтримки транспортного департаменту уряду Великобританії, агентства з інновацій Innovate UK і ще дев'яти різних організацій.

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"Проект HumanDrive дозволив нам розробити автономне транспортний засіб, здатний вирішувати проблеми, що виникають на дорогах Великобританії, які є унікальними для цієї частини світу, такі як складні кільцеві розв'язки і швидкісні польові дороги без дорожньої розмітки, білих ліній або бордюрів", – коментує Боб Бейтмен, менеджер компанії Nissan Europe.

Nissan Leaf HumanDrive

Nissan Leaf HumanDrive

humandrive.co.uk

Друга частина проекту була присвячена технологіям штучного інтелекту і тому, як вони можуть поліпшити зручність і комфорт пасажирів у транспортних засобах з автономним управлінням.

Дані, отримані в рамках проекту допоможуть зробити системи автономного управління більш досконалими і безпечними

Дані, отримані в рамках проекту допоможуть зробити системи автономного управління більш досконалими і безпечними

humandrive.co.uk

"Безпечне завершення найдовшого автономної подорожі по Великобританії – це неймовірне досягнення для Nissan і консорціуму HumanDrive, а також величезний крок до появи на вулицях Великобританії автомобілів без водія", – додав Надим Захави, представник Міністерства у справах бізнесу, інновацій та зайнятості.

Nissan Leaf HumanDrive

Nissan Leaf HumanDrive

humandrive.co.uk

Проект став яскравим прикладом кооперації між бізнесом та державними організаціями по створенню сучасної транспортної інфраструктури, підвищення безпеки на дорогах і зниження шкідливих викидів. На серійних автомобілях Nissan вже використовується система ProPILOT, яка допомагає водієві в трафіку і по суті є початковою сходинкою системи автономного управління.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan забезпечила електромобіль Leaf двома електромоторами.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Великобританія
Теги
авто новини електромобілі
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