Nissan Leaf проїхав без водія 370 км

В рамках дослідницького проекту HumanDrive британські інженери проїхали на електромобілі Nissan Leaf з автопілотом 370 км.

Як стало відомо OBOZREVATEL, Nissan Leaf, оснащений системою автономного управління, зміг благополучно проїхати відстань 370 км без допомоги водія.

Nissan Leaf з системою автономного управління зміг подолати без допомоги водія 370 км humandrive.co.uk

Головною особливістю пробігу було те, що на маршруті зустрічалися найрізноманітніші види доріг, включаючи складні розв'язки і перехрестя, а також польові дороги з нерозвиненою інфраструктурою.

У проекті HumanDrive взяли участь кілька комерційних фірм і державних організацій humandrive.co.uk

HumanDrive є спільним проектом, організованим за підтримки транспортного департаменту уряду Великобританії, агентства з інновацій Innovate UK і ще дев'яти різних організацій.

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"Проект HumanDrive дозволив нам розробити автономне транспортний засіб, здатний вирішувати проблеми, що виникають на дорогах Великобританії, які є унікальними для цієї частини світу, такі як складні кільцеві розв'язки і швидкісні польові дороги без дорожньої розмітки, білих ліній або бордюрів", – коментує Боб Бейтмен, менеджер компанії Nissan Europe.

Nissan Leaf HumanDrive humandrive.co.uk

Друга частина проекту була присвячена технологіям штучного інтелекту і тому, як вони можуть поліпшити зручність і комфорт пасажирів у транспортних засобах з автономним управлінням.

Дані, отримані в рамках проекту допоможуть зробити системи автономного управління більш досконалими і безпечними humandrive.co.uk

"Безпечне завершення найдовшого автономної подорожі по Великобританії – це неймовірне досягнення для Nissan і консорціуму HumanDrive, а також величезний крок до появи на вулицях Великобританії автомобілів без водія", – додав Надим Захави, представник Міністерства у справах бізнесу, інновацій та зайнятості.

Nissan Leaf HumanDrive humandrive.co.uk

Проект став яскравим прикладом кооперації між бізнесом та державними організаціями по створенню сучасної транспортної інфраструктури, підвищення безпеки на дорогах і зниження шкідливих викидів. На серійних автомобілях Nissan вже використовується система ProPILOT, яка допомагає водієві в трафіку і по суті є початковою сходинкою системи автономного управління.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan забезпечила електромобіль Leaf двома електромоторами.

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