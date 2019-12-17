Nissan Leaf 2020 порозумнішав і майже готовий обійтися без водія

Популярний електрокар Nissan Leaf оновили для 2020 модельного року. Примітно, що апдейт приурочено до першого десятиріччя моделі.
Ніссан Ліф свого часу, по суті, став першим справді масовим і відносно доступним електромобілем. Для підтримки відповідного іміджу необхідне оновлення. Як з'ясував OBOZREVATEL, Nissan Leaf 2020 зробив технологічний стрибок.
Nissan Leaf 2020 отримав косметичні зміни і оновлені технології
nissan-global.com
Зовнішність Ніссан Ліф 2020 модельного року не змінилася. Хіба що з'явилися нові кольори кузова. А всередині екран інформаційно-розважальної системи тепер за замовчуванням 9-дюймовий.
Сильніше новий електромобіль підтягнули в технологічному плані. Це стосується нової системи стеження за сліпими зонами, яка допоможе уникнути зіткнень при обгонах і перестроюваннях в потоці.
Nissan Leaf 2020 можна замовити в новому сірому кольорі
nissan-global.com
Яскравий блакитний – ще один новий колір для Nissan Leaf
nissan-global.com
Крім того, система автопілоту отримала оновлення, завдяки яким зможе плавніше налаштовувати прискорення і гальмування, а також швидше справлятися з автоматичною парковкою. Також новий Nissan Leaf обладнали системою синтезації звуку для пішоходів.
Поки новинка буде доступна (з лютого 2020 року) в Японії. Базова ціна складе близько 30 000 доларів. Ймовірно, з часом оновлення отримає і глобальна версія моделі.
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