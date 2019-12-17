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17 грудня • оновлено в 14:18
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Nissan Leaf 2020 порозумнішав і майже готовий обійтися без водія

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Популярний електрокар Nissan Leaf оновили для 2020 модельного року. Примітно, що апдейт приурочено до першого десятиріччя моделі.

Ніссан Ліф свого часу, по суті, став першим справді масовим і відносно доступним електромобілем. Для підтримки відповідного іміджу необхідне оновлення. Як з'ясував OBOZREVATEL, Nissan Leaf 2020 зробив технологічний стрибок.

Nissan Leaf 2020 отримав косметичні зміни і оновлені технології

Nissan Leaf 2020 отримав косметичні зміни і оновлені технології

nissan-global.com

Зовнішність Ніссан Ліф 2020 модельного року не змінилася. Хіба що з'явилися нові кольори кузова. А всередині екран інформаційно-розважальної системи тепер за замовчуванням 9-дюймовий.

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Сильніше новий електромобіль підтягнули в технологічному плані. Це стосується нової системи стеження за сліпими зонами, яка допоможе уникнути зіткнень при обгонах і перестроюваннях в потоці.

Nissan Leaf 2020 можна замовити в новому сірому кольорі

Nissan Leaf 2020 можна замовити в новому сірому кольорі

nissan-global.com

Яскравий блакитний – ще один новий колір для Nissan Leaf

Яскравий блакитний – ще один новий колір для Nissan Leaf

nissan-global.com

Крім того, система автопілоту отримала оновлення, завдяки яким зможе плавніше налаштовувати прискорення і гальмування, а також швидше справлятися з автоматичною парковкою. Також новий Nissan Leaf обладнали системою синтезації звуку для пішоходів.

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Поки новинка буде доступна (з лютого 2020 року) в Японії. Базова ціна складе близько 30 000 доларів. Ймовірно, з часом оновлення отримає і глобальна версія моделі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто електромобілі Nissan нові авто новини
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