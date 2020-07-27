Nissan готує великий електричний SUV

Компанія Nissan незабаром поповнить лінійку електромобілів великим SUV, який приєднається до хетчбеку Leaf і кросоверу Ariya.

Черговий представник родини екологічно чистих автомобілів Nissan буде являти собою повнорозмірний SUV з трьома рядами сидінь, про це повідомляє портал Autocar. Даний крок є цілком обгрунтованим, якщо врахувати популярність таких моделей на найбільших в світі ринках Китаю і США.

Новий кросовер Nissan Ariya. фото: europe.nissannews.com

Як і презентований нещодавно кросовер Ariya, новий SUV буде використовувати модульну платформу CMF-EV, створену виключно для електромобілів. До речі, аналогічним шляхом пішов і концерн Volkswagen з його архітектурою МЕВ.

За словами керівника напряму електромобілів компанії Nissan Europe, Хелен Перрі, "нова платформа CMF-EV буде активно використовуватися в майбутньому. Сегменти C-SUV і D-SUV в до 2023 року виростуть на 300%, тому ми розглядаємо можливість використовувати цю платформу в цих сегментах в найближчі кілька років ".

Nissan обіцяє, що до 2023 року 50% модельної лінійки марки буде електрифіковано, але Перрі поки утрималася від коментарів щодо того, які електромобілі з'являться в цей період.

"Все залежить від запитів покупців, – розповідає Перрі. – Якби ми вивели модель Ariya на ринок раніше, я не впевнена, що покупці були б до цього готові. Наприклад, сьогодні, коли в усьому світі лютує коронавірус, багато хто оцінив, що повітря стало чистішим через скорочення використання автомобілів в період карантину ".

Очікується, що великий електричний SUV зможе долати без зупинки близько 500 км, аналогічно найбільш потужної версії кросовера Ariya. На думку Перрі збільшення запасу ходу дозволить залучити ширшу купівельну аудиторію. Крім того, саме для цих цілей в компанії відмовилися використовувати на моделі Ariya роз'єм для зарядки Chademo, який застосовується на Leaf, на користь все більш популярного роз'єму CCS.

Nissan Leaf використовує роз'єм для зарядки Chademo. фото: europe.nissannews.com

"Для нас важливо, що, подорожуючи на великі відстані, які стануть можливими з урахуванням використання батареї збільшеної місткості, власники електромобілів зможуть отримати більше можливостей для підзарядки авто", – коментує Перрі.

Однак, поки в компанії не планують повністю відмовлятися від Chademo, так як, на відміну від ССS, вона дозволяє використовувати авто в якості джерела для отримання електроенергії. Зокрема, в Японії електричний кросовер буде використовувати роз'єм Chademo.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan готує новий електричний Leaf з двома моторами.