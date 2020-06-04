Nissan готує повнопривідний Leaf c двома моторами

Сергій Іванов Електромобілі 18:00, 4.06.2020

Компанія Nissan тестує прототип свого популярного електромобіля Leaf з системою повного приводу – e-4orce.

Nissan Leaf e + з системою e-4orce
nissan.com

Японський виробник має намір зміцнити свої позиції на ринку електромобілів і представити першу повнопривідну систему e-AWD, що отримала позначення e-4orce. У назві обігрується як електрична складова ( "е"), так і потужний повний привід ( "4orce", від англ. Force – сила, міць).

Nissan Leaf e + з системою e-4orce
nissan.com

На думку творців, нова система являє собою "революційну технологію управління повним приводом", яка забезпечує всебічний контроль над машиною для водіїв з різним рівнем підготовки в будь-яких дорожніх ситуаціях.

Nissan Leaf e + з системою e-4orce
nissan.com

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Технологія знаходиться на фінальній стадії підготовки. У конструкції використовується досвід використання фірмових систем векторизації тяги і інтелектуального повного приводу.

Nissan Leaf e + з системою e-4orce
nissan.com

Основою для створення тестового прототипу послужив електричний Nissan Leaf e+. Раніше компанія демонструвала систему e-4orce в рамках 2019 Tokyo Motor Show, а також на виставці промислової електроніки CES в Лас Вегасі на початку поточного року. Крім того, на автошоу в Токіо компанія презентувала перспективний концептульний електричний кросовер Aria з повнопривідною трансмісією з двома електромоторами.

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Nissan Leaf e + з системою e-4orce
nissan.com

У компанії обіцяють, що e-4orce дозволяє не тільки розподіляти крутний момент між осями, але і між кожним з коліс, крім того, система дозволить аналогічним чином пригальмовувати те або інше колесо, в залежності від дорожньої ситуації. Це дозволить підвищити рівень безпеки на мокрій, слизькій і засніженій дорозі.

Nissan Leaf e + з системою e-4orce
nissan.com

Остаточні терміни появи повнопривідного Nissan Leaf з двома електромоторами і повним приводом поки не повідомляються.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan запропонувала суперкар за мільйон.

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