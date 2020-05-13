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13 травня • оновлено в 16:38
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Німці перетворили ГАЗель на електромобіль, який не вдався в Росії

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Не секрет, що російський автопром програє світовим зразкам в технологічності. Проте дешевизна транспортних засобів, таких як ГАЗель, дозволяє виробляти різні модифікації.

Так і вчинила німецька компанія EFA-S, яка перетворила ГАЗель Next на електричну вантажівку. Простота конструкції та низька вартість автомобіля дозволяє робити з ним практично що завгодно. Це набагато важче в разі ТЗ світових виробників, конструкція яких набагато досконаліша та більш технологічна.

У Німеччині ГАЗель Next перетворили на електромобіль

У Німеччині ГАЗель Next перетворили на електромобіль

efa-s.com

Електрична ГАЗель отримала мотор потужністю 150 к.с. та 730 Нм крутного моменту. Незвичайний електрокар отримав новітню літій-залізофосфатну батарею ємністю 80 кВтг, яка забезпечує 3,5-тонній вантажівці запас ходу 200 км.

Доступні модифікації з вантажопідйомністю в діапазоні 900-1600 кг. Ціна не уточнюється, адже залежить від обраної версії та набору спеціалізованого обладнання.

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Цікаво, що в Росії ГАЗель також намагалися перетворити на електромобіль, але нічого не вийшло. Дослідницький прототип був оснащений 86-сильним мотором і однією з двох батарей на 100 або 150 км. Розробку завершили чотири роки тому, автомобіль так і не вирушив у серійне виробництво.

У Німеччині ГАЗель Next перетворили на електромобіль

У Німеччині ГАЗель Next перетворили на електромобіль

efa-s.com

Німцям в свою чергу вдалося створити продуману конструкцію і запропонувати експлуатаційні характеристики вищого рівня для успішної комерціалізації проєкту.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про забавний інцидент з Tesla Model 3: в новому електромобілі відвалилося кермо прямо під час руху. Ніхто не постраждав, але пригода насторожує.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі нові авто авто
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К. Сергей
К. Сергей
Где там которые могут повторить????
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Авто Електромобілі

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