Головна Новини
24 березня • оновлено в 18:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електромобілі

Незвичайний кросовер Renault розкрив секрети електромобілів

928
Читати матеріал російською

Не так давно компанія Renault представила незвичайний концептуальний кросовер Morphoz. Але, як виявилося, це не просто шоу-кар – прототип побудований на перспективній платформі, яка буде використовуватися компанією в подальшому.

А платформа ця називається CMF-EV – вона ляже в основу майбутніх електромобілів і гібридів Renault. І ось через деякий час виробник охоче розповів про її особливості.

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

Нова архітектура володіє довгою колісною базою і колесами, які зміщені якнайдалі до кутів "візка" (кузова) – все це створює нові можливості для дизайнерів. При цьому CMF-EV годиться для самих різних типів кузовів: від позашляховиків до седанів, а також для різних батарей – від маленької до великої.

Нова платформа

Нова платформа

en.media.groupe.renault.com

Renault стверджує, що нове шасі можна використовувати для проектування автомобілів з величезним інтер'єром і інноваційним дизайном. Помітно короткі передні і задні звиси,, а також рівна підлога, дозволять будувати автомобілі з більш низькою підвіскою і опущеним дахом, зберігаючи при цьому просторий салон. Це, безсумнівно, зробить істотний (позитивний) вплив на аеродинаміку, що вкрай важливо для електромобілів (завдяки цьому можна домогтися додаткових кілометрів у запасі ходу).

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

В той же час короткий капот дозволить збільшити довжину салону, в якому розробники зможуть реалізувати свої будь-які задуми. Крім цього, таке рішення дозволить робити практичні багажники, а відсутність центрального тунелю вивільнить ще деякий обсяг під корисний простір.

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

Нарешті, що не менш важливо, CMF-EV дає найширші технічні можливості. Крім різних батарей, нова платформа дозволить встановлювати один або два електродвигуни – таким чином, забезпечуючи повний привід. Крім того, платформа була спроектована так, що на неї можна встановлювати автопілот четвертого рівня, завдяки якому автомобіль зможе пересуватися без участі водія в більшості дорожніх ситуацій..

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Renault підготувала для Європи дуже дешевий електричний кросовер.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Renault електромобілі нові авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Електромобілі

Новини авто

Топпублікації

Топблоги