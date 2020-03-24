Незвичайний кросовер Renault розкрив секрети електромобілів

Не так давно компанія Renault представила незвичайний концептуальний кросовер Morphoz. Але, як виявилося, це не просто шоу-кар – прототип побудований на перспективній платформі, яка буде використовуватися компанією в подальшому.

А платформа ця називається CMF-EV – вона ляже в основу майбутніх електромобілів і гібридів Renault. І ось через деякий час виробник охоче розповів про її особливості.

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Нова архітектура володіє довгою колісною базою і колесами, які зміщені якнайдалі до кутів "візка" (кузова) – все це створює нові можливості для дизайнерів. При цьому CMF-EV годиться для самих різних типів кузовів: від позашляховиків до седанів, а також для різних батарей – від маленької до великої.

Нова платформа en.media.groupe.renault.com

Renault стверджує, що нове шасі можна використовувати для проектування автомобілів з величезним інтер'єром і інноваційним дизайном. Помітно короткі передні і задні звиси,, а також рівна підлога, дозволять будувати автомобілі з більш низькою підвіскою і опущеним дахом, зберігаючи при цьому просторий салон. Це, безсумнівно, зробить істотний (позитивний) вплив на аеродинаміку, що вкрай важливо для електромобілів (завдяки цьому можна домогтися додаткових кілометрів у запасі ходу).

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

В той же час короткий капот дозволить збільшити довжину салону, в якому розробники зможуть реалізувати свої будь-які задуми. Крім цього, таке рішення дозволить робити практичні багажники, а відсутність центрального тунелю вивільнить ще деякий обсяг під корисний простір.

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Нарешті, що не менш важливо, CMF-EV дає найширші технічні можливості. Крім різних батарей, нова платформа дозволить встановлювати один або два електродвигуни – таким чином, забезпечуючи повний привід. Крім того, платформа була спроектована так, що на неї можна встановлювати автопілот четвертого рівня, завдяки якому автомобіль зможе пересуватися без участі водія в більшості дорожніх ситуацій..

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Renault підготувала для Європи дуже дешевий електричний кросовер.

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