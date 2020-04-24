Невмирущий електрокар Xiaomi з пробігом 700 км виходить на ринок

Віталій Сазонов Електромобілі 14:07, 24.04.2020 Оновлено: 14:52, 24.04.2020

Наступного тижня (27 квітня) в Китаї дадуть "зелене світло" інноваційному електричному седану Xpeng P7 місцевого виробництва.

Цей автомобіль, розроблений компанією Xpeng Motors на гроші гіганта Xiaomi, обіцяє бути неймовірно цікавим: величезний запас ходу, розвинений автопілот, стійкість до агресивного навколишнього середовища та багато іншого.

Xpeng P7 дебютував на Шанхайському автосалоні в квітні 2019-го, і протягом наступного року виробник ретельно випробовував електрокар. Машина вийшла, можна сказати, невмирущую: протягом 120 днів її тестували на 40-градусному морозі (основний упор був зроблений на перевірці контролю тяги та загальної керованості авто), і з усіма викликами вона впоралася успішно.

Xpeng P7
xiaopeng.com

Xpeng P7 буде доступний з двома силовими установками на вибір: з одним електродвигуном потужністю 263 к.с. (задній привід, 4,3 сек до "сотні") і двома моторами на 424 сили (повний привід, 4,3 сек до 100 км/год). А ось батарея у новинки одна – ємністю 80,87 кВтг, але її вистачає на вражаючі 706 км пробігу за циклом NEDC. Це набагато більше, ніж у найближчого конкурента Tesla Model 3.

Xpeng P7
xiaopeng.com

Ще однією особливістю Xpeng P7 є автопілот так званого третього рівня, який працює на платформі Nvidia Drive AGX Xavier. Як заявляють в компанії, система буде допомагати водієві на автомагістралях, в міському трафіку та при парковці. При самостійному русі вона покладається на 12 ультразвукових датчиків, 5 високоточних радарів, що працюють e міліметровому діапазоні, а також на 4 камери з охопленням в 360 градусів.

Xpeng P7
xiaopeng.com
Xpeng P7
xiaopeng.com

Чи з'явиться Xpeng P7 в інших країнах, поки невідомо. Але з огляду на характеристики моделі, електрокар є вельми перспективним. У Китаї ж за машину просять 34 тис. доларів за "базу" та 51 тисяч за повнопривідний варіант.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Volvo склала цінник на свого суперника Tesla Model 3.

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