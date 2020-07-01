Невідомий електромобіль BMW помітили на вулиці

Прототип BMW i4. Саме його можуть тестувати на дорогах під кузовом 3-Series. Фото: BMW.

На дорожніх випробуваннях помітили новий електромобіль BMW. Судячи з кузову, компанія тестує електричну модифікацію BMW 3-Series G20, хоча баварський бренд раніше нічого не говорив про таку модель.

Концепт електромобіля BMW i4 Фото: BMW

Фото опублікував ресурс Autoexpress. Цікаво, що на тестах помічено довгобазну модифікацію BMW 3-Series Long Wheelbase, яка на 11 см довша за стандартну БМВ 3-Серії. Отже, в ролі електромобіля виступить більш практична версія з просторим салоном. Але можливий і інший варіант.

Раніше було представлено концепт BMW i4, серійне втілення якого і повинно було стати основним гравцем німецького бренду в сегменті електричних седанів. Дуже ймовірно, що під кузовом 3-Series обкатують платформу i4. Якщо ж "Трійка" дійсно отримає електричну модифікацію, такий автомобіль буде відрізнятися новими бамперами та унікальними декоративними елементами в порівнянні з автомобілями на ДВЗ.

BMW тестує новий електромобіль під виглядом 3-Series. Фото: autoexpress.co.uk

BMW тестує новий електромобіль під виглядом 3-Series. Фото: autoexpress.co.uk

Очікується, що серійний електрокар БМВ отримає двомоторну силову установку потужністю 530 к.с. Батарея на 80 кВтг забезпечить 430 км запасу ходу. У всякому разі, такими характеристиками володів концептуальний BMW i4.

На ринок електрична новинка може вирушити до 2023 року.

BMW тестує новий електромобіль під виглядом 3-Series. Фото: autoexpress.co.uk

BMW тестує новий електромобіль під виглядом 3-Series. Фото: autoexpress.co.uk

Довгобазна модифікація BMW 3-Series Long Wheelbase. Фото: BMW

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