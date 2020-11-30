Названо найбільш надійні та ненадійні електромобілі і гібриди

Віталій Сазонов Електромобілі 15:50, 30.11.2020

Британські журналісти склали рейтинг найбільш надійних та ненадійних електричних машин – стовідсоткових електрокарів і гібридів, що заряджаються. За основу було узято опитування 18 000 автовласників, які володіють автомобілями з відповідним типом силових установок.

Дослідження провело британське видання WhatCar? Журналісти опитали власників електромобілів і плагін-гібридів на предмет несправностей їхніх автомобілів, а також наскільки швидко і легко вдавалося усунути технічні "негаразди". Після цього вони виділили 13 машин – 10 з них були визнані найнадійнішими, інші 3 – навпаки, найменш надійними.

Toyota Yaris - автомобіль, який показав найбільшу надійність серед електрокарів і гібридів
whatcar.com

Найнадійніші електромобілі та гібриди

  • Toyota Yaris Hybrid (рейтинг надійності: 99,5%)

  • Tesla Model 3 (99,4%)

  • Lexus NX (99,3%)

  • Toyota RAV4 (99,2%)

  • Lexus RX (99,1%)

  • Hyundai Kona Electric (98,5%)

  • Toyota Corolla Hybrid (98,4%)

  • Honda CR-V Hybrid (97,9%)

  • BMW i3 (97,9%)

  • Mitsubishi Outlander PHEV (97,8%)

Tesla Model S - автомобіль, який показав найменшу надійність серед електрокарів і гібридів
whatcar.com

Найбільш ненадійні електромобілі та гібриди

  • Toyota Prius (94,6%)

  • MG ZS EV (89,4%)

  • Tesla Model S (85,7%)

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі опублікували характеристики майбутнього електромобіля BMW i7. Крім того, з'явилася інформація, що Volkswagen готує бюджетну "електричку" за 20 000 євро.

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