Названо найбільш надійні та ненадійні електромобілі і гібриди
Британські журналісти склали рейтинг найбільш надійних та ненадійних електричних машин – стовідсоткових електрокарів і гібридів, що заряджаються. За основу було узято опитування 18 000 автовласників, які володіють автомобілями з відповідним типом силових установок.
Дослідження провело британське видання WhatCar? Журналісти опитали власників електромобілів і плагін-гібридів на предмет несправностей їхніх автомобілів, а також наскільки швидко і легко вдавалося усунути технічні "негаразди". Після цього вони виділили 13 машин – 10 з них були визнані найнадійнішими, інші 3 – навпаки, найменш надійними.
Найнадійніші електромобілі та гібриди
Toyota Yaris Hybrid (рейтинг надійності: 99,5%)
Tesla Model 3 (99,4%)
Lexus NX (99,3%)
Toyota RAV4 (99,2%)
Lexus RX (99,1%)
Hyundai Kona Electric (98,5%)
Toyota Corolla Hybrid (98,4%)
Honda CR-V Hybrid (97,9%)
BMW i3 (97,9%)
Mitsubishi Outlander PHEV (97,8%)
Найбільш ненадійні електромобілі та гібриди
Toyota Prius (94,6%)
MG ZS EV (89,4%)
Tesla Model S (85,7%)
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі опублікували характеристики майбутнього електромобіля BMW i7. Крім того, з'явилася інформація, що Volkswagen готує бюджетну "електричку" за 20 000 євро.