Названо найбільш надійні та ненадійні електромобілі і гібриди

Британські журналісти склали рейтинг найбільш надійних та ненадійних електричних машин – стовідсоткових електрокарів і гібридів, що заряджаються. За основу було узято опитування 18 000 автовласників, які володіють автомобілями з відповідним типом силових установок.

Дослідження провело британське видання WhatCar? Журналісти опитали власників електромобілів і плагін-гібридів на предмет несправностей їхніх автомобілів, а також наскільки швидко і легко вдавалося усунути технічні "негаразди". Після цього вони виділили 13 машин – 10 з них були визнані найнадійнішими, інші 3 – навпаки, найменш надійними.

Toyota Yaris Hybrid (рейтинг надійності: 99,5%)

Tesla Model 3 (99,4%)

Lexus NX (99,3%)

Toyota RAV4 (99,2%)

Lexus RX (99,1%)

Hyundai Kona Electric (98,5%)

Toyota Corolla Hybrid (98,4%)

Honda CR-V Hybrid (97,9%)

BMW i3 (97,9%)

Mitsubishi Outlander PHEV (97,8%)

Toyota Prius (94,6%)

MG ZS EV (89,4%)

Tesla Model S (85,7%)

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі опублікували характеристики майбутнього електромобіля BMW i7. Крім того, з'явилася інформація, що Volkswagen готує бюджетну "електричку" за 20 000 євро.