Названо 5 причин, чому електромобілі досі непопулярні

Британський виробник мастильних матеріалів Castrol провів опитування на тему того, наскільки зручні зараз електромобілі. Це дослідження виявило 5 причин, чому "електрички" досі не користуються широкою популярністю.

В опитуванні Castrol, як випливає з матеріалу, опублікованого на офіційному сайті, взяли участь 9 тис. власників автомобілів, 750 глав автопарків та 30 представників галузі автомобільних комплектуючих. Серед респондентів більша частина поки не готова пересісти на електромобілі, і ось чому:

Ціна

Поки електромобілі занадто дорогі. Велика частина опитаних готова пересісти на альтернативне авто, коли його середня ціна на ринку становитиме менше 36 000 доларів – зараз стільки коштує середньостатистичний автомобіль в Америці.

Час зарядки

Електрокари потребують тривалої "заправці". Необхідно середній час зарядки хоча б в 30 хвилин, що еквівалентно часу "перекусу".

Запас ходу

Обмежена автономність ходу електрокара – найбільша перешкода на шляху покупки. Респонденти готові купити електромобіль, якщо він зможе без дозярдкі проїхати від Лондона до Парижа – 469 км.

Зарядна інфраструктура

70% опитаних заявили, що електромобілі стануть широко популярні, якщо зарядки будуть також доступні, як і СТО. Головне – мати можливість "підживлення" безпосередньо вдома або поблизу (70%), а також мати у своєму розпорядженні зарядкою на роботі або біля неї (67%).

Вибір моделей

І хоча з кожним роком різноманітність електромобілів стає все більшим, все одно вони істотно відстають від паливних машин за цим критерієм. Треба якомога більше моделей.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що найперший масовий електромобіль вирішили зняти з виробництва.