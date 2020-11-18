Названо дату виходу електричної заміни Volkswagen Passat

Керівництво компанії Volkswagen підтвердило, що електричний концепт ID. Space Vizzion, представлений рік тому, отримає серійне втілення. Машина відправиться на конвеєр у 2023 році, вона стане заміною паливного VW Passat.

Про запуск нової моделі в своєму Linkedin повідомив генеральний директор VW Ральф Брандштеттер, пише Autoblog. Space Vizzion стане четвертою моделлю серії ID після ID.3, ID.4 і ID. Buzz. До речі, перші дві моделі компанії вже випускає, а ось ID. Buzz стоїть у черзі на конвеєр і поки також перебуває в статусі концепту. Вочевидь, що в серійному вигляді і ID. Buzz, і ID. Space Vizzion отримають інші імена, але які саме, поки невідомо.

VW ID. Space Vizzion VW

Концепт ID. Space Vizzion – це електричний універсал (довжина 4,96 м, ширина 1,9 м, висота 1,53 м, коефіцієнт опору повітря 0,24), в основі якого лежить електромобільна платформа MEB. Автомобіль володіє приголомшливим запасом ходу – 700 км, однак у товарного варіанта, напевно, буде кілька варіантів автономності, так само як і силових установок. Очікується, що в базі новинка буде пропонуватися із заднім приводом і електродвигуном потужністю 204 к.с., а в топі – з двома електродвигунами потужністю 302 к.с. і повним приводом.

VW ID. Space Vizzion VW

VW ID. Space Vizzion VW

VW ID. Space Vizzion VW

Також ID. Space Vizzion примітний просторим салоном. Всередині встановлено 15,6-дюймовий сенсорний екран мультимедіа, цифрова приладова панель і проєкційний дисплей. Ймовірно, всі ці атрибути перейдуть і до товарної машини.

VW ID. Space Vizzion VW

VW ID. Space Vizzion VW

Рані OBOZREVATEL писав про те, що Volkswagen вирішив відмовитися від одного з легендарних двигунів. Йдеться про мотор W12.