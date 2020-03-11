Навіть Toyota: 20 електрокарів, які цікавлять українців

З кожним роком автомобільний ринок поповнюється все новими і новими моделями електромобілів. Звичайно, це підігріває інтерес публіки до "електричок" в цілому.

Причому чималу зацікавість до електромобільної течії проявляють українці, незважаючи на те, що авторинок країни знаходиться далеко не у найккращому становищі. Вже як кілька років в Україні електрокари добре продаються, а дана тема досі є трендом.

У зв'язку з цим сайт Autogeek вирішив з'ясувати, які саме електромобілі цікавлять українців найбільше. Видання дослідило кількість пошукових запитів в Інтернеті за минулий рік щодо популярних моделей електрокарів і визначило ті машини, які в Україні "гуглять" більше за всі.

cars.com

До загального списку було включено 20 моделей – в рейтингу вони розташовуються по порядку, виходячи з кількості запитів, які на них доводяться. Закономірно, але до ТОПу увійшли не тільки найбільш продавані електрокари, але також маловідомі моделі на кшталт Toyota RAV4 EV і Ford Focus Electriс, а також моделі, які не представлені в Україні (наприклад, Volkswagen e-Up).

Volkswagen e-Up - переможець рейтингу hevcars.com.ua

Зазначені ціни – за нові авто (навіть у випадку з моделями, які вже не випускаються)

1. Volkswagen e-Up, 347 млн запитів

Запас ходу 260 км, приблизна ціна – $35 000

2. Tesla Model 3, 310 млн запитів

Запас ходу 354-500 км, приблизна ціна – $39 000 – 45 000

3. Tesla Model S, 275 млн запитів

Запас ходу 613-632 км, приблизна ціна – $65 000-130 000

4. Volkswagen e-Golf, 251 млн запитів

Запас ходу 300 км, приблизна ціна – $36 000

5. Tesla Model X, 214 млн запитів

Запас ходу 417-565 км, приблизна ціна – $70 000-130 000

6. Ford Focus Electric, 188 млн запитів

Запас ходу 185 км, приблизна ціна – $29 000

7. Tesla Model Y, 134 млн запитів

Запас ходу 370-483 км, приблизна ціна – $39 000-60 000

8. Nissan Leaf I, 114 млн запитів

Запас ходу 121 км, приблизна ціна – $30 000

9. BMW i3, 71 млн запитів

Запас ходу 359 км, приблизна ціна – $50 000-57 000

10. Audi e-Tron, 58 млн запитів

Запас ходу 347-446 км, приблизна ціна – $79 000-90 000

11. Jaguar i-Pace, 51 млн запитів

Запас ходу 480 км, приблизна ціна – $68 000

12. Smart ForTwo Electric Drive, 37 млн запитів

Запас ходу 147-159 км, приблизна ціна – $24 000

13. Tesla Roadster 2020 року, 25 млн запитів

Запас ходу 998 км, приблизна ціна – $200 000-250 000

14. Renault ZOE, 23 млн запитів

Запас ходу 390 км, приблизна ціна – $30 000-35 000

15. Nissan Leaf II, 17 млн запитів

Запас ходу 364 км, приблизна ціна – $32 000

16. Nissan e-NV200, 17 млн запитів

Запас ходу 280 км, приблизна ціна – $30 000

17. Kia Soul EV, 13 млн запитів

Запас ходу 178 км, приблизна ціна – $35 000

18. Toyota RAV4 EV, 12 млн запитів

Запас ходу 200 км, приблизна ціна – $45 000

19. Chevrolet Spark EV, 12 млн запитів

Запас ходу 132 км, приблизна ціна – $27 000

20. Hyundai Ioniq Electric, 11 млн запитів

Запас ходу 294 км, приблизна ціна – $34 000-43 000.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні може з'явитися електромобіль власної розробки – його планують продавати за ціною Renault Logan.

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