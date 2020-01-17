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17 січня • оновлено в 13:08
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Найзагадковіший електромобіль оцінили в 545 тисяч доларів

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Молода американська компанія Laffite Supercars представила суперкар підвищеної прохідності під назвою X-Road.

Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія Laffite Supercars підготувала цікаву новинку – двомісне баггі X-Road, адаптоване для використання на дорогах загального користування.

Laffite X-Road виконаний з композитних матеріалів

Laffite X-Road виконаний з композитних матеріалів

laffitesupercars.com

У створенні незвичайного авто брала участь фірма G-Tec, яка розробила для моделі просторову раму з хром-молібденової сталі. За рахунок використання полімерних матеріалів вага машини в залежності від варіанту силового агрегату становить від 1300 до 1620 кг.

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Laffite X-Road може оснащуватися як ДВС, так і електромотором

Laffite X-Road може оснащуватися як ДВС, так і електромотором

laffitesupercars.com

Покупцям пропонується вибір між традиційним ДВС або електромотором. У першому випадку під капотом новинки буде розташовуватися 6,2-літровий V8 від Chevrolet Corvette, потужність якого, в залежності від ступеня форсування, може досягати від 470 до 720 к.с. У парі з ним пропонується 5- або 6-ступінчаста секвентальная "механіка". Бензинова версія здатна розганятися до 230 км/год.

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Другий варіант набагато цікавіший. Електромотор іспанської фірми QEV Technologies, в залежності від версії, може розвивати від 460 до 800 к.с., а живлення для нього забезпечує літій-іонна батарея на 60 кВтг. З таким арсеналом баггі здатне розганятися до 220 км/год, а запас ходу обіцяно не менше 200 миль (320 км).

Laffite X-Road

Laffite X-Road

laffitesupercars.com

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Позашляховий характер машини підкреслюють великий дорожній просвіт, мінімальні звиси і спеціальні шини, розраховані для руху по пересіченій місцевості. А ось привід здійснюється тільки на задні колеса.

Laffite X-Road

Laffite X-Road

laffitesupercars.com

Компанія Laffite Supercars була заснована в 2017 році в Лос-Анджелесі Бруно Лаффіта – племінником знаменитого французького гонщика Формули 1 Жака Лаффіта.

Салон Laffite X-Road виконаний з використанням карбону, шкіри і полірованого алюмінію

Салон Laffite X-Road виконаний з використанням карбону, шкіри і полірованого алюмінію

laffitesupercars.com

Laffite X-Road оцінили в солідну суму: за бензинову версію доведеться заплатити не менше $465 тисяч, а вартість електричного спорткара починається з позначки в $545 тисяч. Для порівняння, за цю суму можна в США придбати відразу два Lamborghini Urus або Bentley Bentayga ... Проте, в компанії Laffite Supercars планують виготовити і продати 30 екземплярів моделі X-Road.

Laffite X-Road буде виготовлений тиражем всього 30 екземплярів

Laffite X-Road буде виготовлений тиражем всього 30 екземплярів

laffitesupercars.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, британський Aston Martin готується представити ексклюзивний родстер.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США Лос Анджелес
Теги
суперкар авто новини Bentley Chevrolet Lamborghini
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