Найпотужніші електромобілі у світі: ТОП моделей

Майбутнє за електромобілями. Взагалі, ми в цьому не впевнені, але деякі експерти саме так і говорять. Хай там як, електрокари бувають дуже потужними.

AutoOboz підібрав найбільш високопродуктивні автомобілі, яким взагалі не потрібен бензин або дизель. А розетка дуже стане в нагоді.

Як електрика взагалі проникла до сегменту суперкарів? На відміну від двигунів внутрішнього згоряння, електромоторам необов'язково бути великими, щоб видавати високу потужність. Отже, силовий пристрій можна зібрати з декількох агрегатів (наприклад, чотирьох), щоб домогтися ще більшої віддачі.

Інженерам це розв'язує руки на шляху до кращого автомобіля у світі. Також варто зазначити, що на стадії проєктування електромобілі набагато простіші за машини з ДВЗ. Тому мода на нульові викиди СО2 подарувала світові безліч нових брендів. У цій добірці ви зустрінете хіба що кілька знайомих назв.

Aspark Owl

Найпотужніший електромобіль у світі прийшов з Японії. Приземистий кузов висотою менш ніж 1 м приховує відразу чотири електромотори, які сумарно видають понад 2010 к.с. Цієї потужності достатньо для розгону до 100 км/год майже за 1,8 с.

Aspark Owl Aspark

Aspark Owl Aspark

Lotus Evija

Evija – перша модель Lotus після приєднання до групи брендів Geely. Китайці вирішили підняти галас у процесі відродження британського бренду. Так з'явився божевільний гіперкар потужністю 2000 к.с.

Lotus Evija Lotus

Lotus Evija Lotus

Rimac C_Two

Хорватську компанію Rimac можна назвати справжнім ветераном електромобілебудування. Хоча вона й існує близько 10 років. Але головне – досвід. C_Two – вже друга модель електричного суперкара. Потужність вдалося довести до 1910 к.с. Крім того, Rimac співпрацює зі світовими автомобільними компаніями, допомагаючи в розробці електрокарів.

Rimac C_Two Rimac

Rimac C_Two Rimac

Pinifarina Battista

Італійців давно не можна назвати флагманами автомобільних технологій. Але в дизайні ательє Pinifarina розбирається. Проте, з інженерного погляду повнопривідний суперелектромобіль Battista теж у повному порядку – чотири мотори сумарно видають 1900 к.с.

Pinifarina Battista Pinifarina

Pinifarina Battista Pinifarina

Vanda Dendrobium D-1

Незвичайний автомобіль із Сінгапуру, який імовірно схожий на гоночний болід, також має у своєму розпорядженні величезну потужність і є одним із найбільш продуктивних електромобілів у світі. За це відповідають 1800 к.с.

Vanda Dendrobium D-1 Vanda

Vanda Dendrobium D-1 Vanda

Nio EP9

Nio – один із флагманів електромобільної галузі Китаю. Для зміцнення своїх позицій на ринку недостатньо виробляти практичні електричні кросовери. Необхідний іміджевий проєкт, що продемонструє потенціал компанії. Ця роль випала EP9, який пропонує 1360 к.с.

Nio EP9 Nio

Nio EP9 Nio

Drako GTE

Ще один стартап, який мріє перемогти Tesla на її ж полі, створив справжнього монстра. Мабуть, у гонитві за лідерством у Drako трохи перестаралися. Адже силова установка цього седана видає божевільні 1210 к.с.! З іншого боку, це дозволило GTE опинитися серед найпотужніших електромобілів світу.

Drako GTE Drako

Drako GTE Drako

Tesla Model S

Знаменита американська компанія відома швидкими і далекобійними електромобілями. Але з тримоторною модифікацією Plaid для Model S виробник вивів на ринок досить практичний і відносно доступний ліфтбек потужністю 1115 к.с.

Tesla Model S Plaid Tesla

Lucid Air

Раз уже йдеться про Tesla та її конкурентів, варто згадати Lucid. Стартап-довгобуд все ж показав свою першу модель – елегантний седан Air. Потужність силової установки становить 1095 к.с. Вигідна відмінність від найближчого суперника – розкішний інтер'єр, в якому використані матеріали оздоблення найвищої якості.

Lucid Air Lucid

Lucid Air Lucid

Hispano Suiza Carmen

Іспанський суперкар – щось незвичайне, правда? Carmen – амбітна спроба відродити забутого автовиробника ХХ століття. Спроба дивна, адже в дизайні жодних відсилань до оригіналу не проглядається. Головне, що потужність висока – 1020 к.с.

Hispano Suiza Carmen Hispano Suiza

Hispano Suiza Carmen Hispano Suiza

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про найдешевші електромобілі на українському ринку. Усі вони з Китаю і продаються неофіційно. Проте вибір великий, а ціни дуже привабливі.