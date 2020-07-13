Найпопулярніший електромобіль Tesla подешевшав

Електричний кросовер Tesla Model Y Long Range подешевшав з $53 000 до $50 000. На даний момент це базова та найбільш доступна модифікація моделі Тесла, яку сьогодні замовляють найчастіше.

Знижка в $3000, або близько 6%, – суттєва сума. Нагадаємо, що версія Long Range зі збільшеною дальністю ходу пропонує більше 500 км на одній зарядці.

Поки електромобіль Tesla Model Y доступний тільки в двомоторному компонуванні з повним приводом. На вершині лінійки – модифікація Performance зі зниженим приблизно до 470 км запасом ходу, але зі збільшеною потужністю і швидким розгоном до 100 км/год за 3,5 с (проти 4,8 у Long Range). Такий кросовер коштує $60 000.

Кросовер Tesla Model Y подешевшав на кілька тисяч. Фото: Tesla

Надалі очікується нова базова версія Tesla Model Y з одним електромотором і заднім приводом. Такий автомобіль запропонує близько 500 км шляху на одній зарядці та коштуватиме приблизно $45 000, але буде найповільнішим у лінійці.

Кросовер Tesla Model Y подешевшав на кілька тисяч. Фото: Tesla

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