Найкрутіший електромобіль в світі вже можна купити, але є проблема

Першим повноцінним продуктом після входження Lotus до складу Geely став електричний суперкар Evija. Неймовірний автомобіль має дивовижні характеристики.

Lotus Evija – мабуть, найкрутіший електромобіль на даний момент. Авжеж, багатьом подобається Tesla, проте їй поки зовсім нема чого протиставити цьому футуристичному суперкару. Силова установка складається з чотирьох електромоторів, які сумарно видають 2000 к.с.

Lotus Evija – кращий новий електрокар скріншот відео

На розгін до 100 км / год потрібно менше 3 с, а максимальна швидкість дорівнює 340 км / год. Отже, повнопривідний електрокар вийшов дійсно швидким. Запас ходу становить 400 км, а 350-кіловатна зарядка дозволить заповнити 100% енергії всього за 18 хвилин.

Lotus Evija – кращий новий електрокар скріншот відео

Добре, що Lotus Evija будуть виробляти в Англії, в графстві Норфолк. Тобто новинка залишиться британським авто, незважаючи на китайські інвестиції. До старту продажів компанія навіть підготувала відео, присвячене цифровому конфігуратору. І тут є, на що подивитися.

Lotus Evija – кращий новий електрокар скріншот відео

Справа в тому, що для візуалізації автомобіля застосували просунутий графічний рушій, завдяки якому новий електромобіль Лотус під час підбору кольору кузова, оздоблення інтер'єру та дизайну колісних дисків виглядає максимально реалістично.

Lotus Evija – кращий новий електрокар скріншот відео

В процесі замовлення і покупки суперкара є тільки дві проблеми: тираж буде обмежений 130 екземплярами, а ціна перевищує 2 000 000 доларів. Приблизно по мільйону за кожну тисячу потужності – що ж, досить чесно.

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