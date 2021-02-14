Найкрутіший електромобіль Audi: як з'явився e-tron GT

Audi презентувала свій найкращий електромобіль – e-tron GT, що змагатиметься за покупців в одному з найбільш амбітних сегментів ринку. Але як компанія прийшла до цієї машини?

AutoOboz розповідає про розвиток німецького виробника на шляху до своєї найкращої моделі, на яку тепер покладають великі надії. Відразу варто відзначити, що Audi не так давно вплуталася в електричну гонку, але набирає обертів, щоб надолужити згаяне і виступити проти найкращих. Наприклад, Tesla, чиї електрокари дуже популярні.

До кінця першого десятиліття XXI сторіччя в Audi зрозуміли, що настав час експериментувати з перспективними моделями. Німецький бренд завжди мав видатний інженерний потенціал, а кошти дозволяли витратитися на незвичайні розробки.

Так у 2009 році компанія показала два інтригуючих прототипи. Тоді електромобілі все ще здавалися незрозумілим забавками. Tesla Model S існувала в ролі концепту, нехай і з прицілом на серійне виробництво – в продаж машина вирушила тільки через три роки.

Для Audi електричні прототипи були скоріше іміджевим проєктом. Власне, автомобілі, які показали публіці, повністю це відображували. Перший за розмірами нагадував стильне компактне купе Audi TT, другий був електричною модифікацією суперкара Audi R8, який на той момент був дуже новою моделлю й викликав справжній фурор.

Зрештою жодного серійного продовження ефектні прототипи не отримали, але свою функцію виконали – повідомити світову громадськість і весь автопром про те, що Audi здатна виступити в будь-якому сегменті незалежно від того, чи доведеться заправляти машини пальним або заряджати електроенергією.

У 2012 році Tesla Model S стала на конвеєр, одночасно з цим виробник показав прототип великого кросовера Tesla Model Х. У 2015 році вже досить відома компанія відправила перспективну новинку у виробництво. І не прогадала: популярність кросоверів відмінно поєднувалася з трендами на "екологічну" електрику. Дорослі гравці автомобільного світу в цей момент серйозно замислилися, зокрема й Audi.

Та німці підготувалися заздалегідь, і того ж 2015 року показали свою відповідь – кросовер Audi e-tron quattro Concept. Ще за два роки з'явився Sportback Concept – купеподібна модифікація попереднього прототипу. Приціл компанії на виробничі та комерційні масштаби був очевидний, адже формат кросовера явно натякав на появу нової моделі, що охопить якомога більшу кількість покупців.

Серійний електромобіль з'явився 2019 року, коли горезвісна Model Х як слід розлютила великих гравців автосвіту. Наступний етап – e-tron GT, який виступить проти все ще актуальної Model S, навіть незважаючи на те, що "американці" ось-ось виповниться десяток років.

Свій новий електромобіль Audi розроблювала спільно з Porsche, тому авто ділить безліч спільних рішень із Taycan. У найпотужнішій модифікації новинка видає близько 600 к.с. і може розігнатися до 100 км/год за 3,3 с, а максимальний запас ходу досягає майже 500 км.

Нагадаємо, OBOZREVATEL розповідав про дешеві електромобілі, які можна купити в Україні. Ці моделі привозять із Китаю, офіційних дилерів у нашій країні немає. Але машини дійсно виходять недорогими.