Найдешевший електромобіль VW — технологічний кросовер

Volkswagen продовжує роботу над новою лінійкою електромобілів. Слідом за VW ID.3 та прийдешнім кросовером ID.4 з'явиться найдешевша електрична модель – ID.1.

Новинка займе місце базового електрокару Фольксваген, але в своїй основі не буде використовувати модульну платформу MEB. Це пов'язано з тим, що запланована довжина кузова до 4 м не сполучається з мінімальним можливим розміром платформи. Тому ID.1 отримає унікальну конструкцію.

Перше зображення Volkswagen ID.1 vw.com

Єдиний натяк на дизайн автомобіля – минулорічний різдвяний тизер, на якому машина зображена досить схематично. До 2023 року, коли нова модель вже буде готова, зовнішність може зазнати значних змін.

Платформа MEB занадто велика для ID.1 vw.com

У лінійці автомобіль замінить VW e-Up та запропонує запас ходу на рівні 200-250 км. При цьому прогнозована ціна – менше 20 000 євро. А в деяких країнах з урахуванням державної підтримки сума може знизитися до 14 тисяч.

Новий VW ID.1 замінить VW e-Up vw.com

Volkswagen ID.1 буде також існувати у вигляді кроссоверу, що допоможе зробити модель ще більш популярною. Незважаючи на те, що новинка не буде побудована на основі MEB, в основі будуть використані її компоненти. Головна фішка – бездротові оновлення системи – буде застосована нарівні з іншими моделями ID.

Volkswagen ID.3 вже готовий, але ще не вийшов на ринок vw.com

Як розповідав OBOZREVATEL, компанія Volkswagen назвала головний недолік електричного транспорту.

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