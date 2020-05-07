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7 травня • оновлено в 18:42
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Найдешевший електромобіль VW — технологічний кросовер

2.1т
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Volkswagen продовжує роботу над новою лінійкою електромобілів. Слідом за VW ID.3 та прийдешнім кросовером ID.4 з'явиться найдешевша електрична модель – ID.1.

Новинка займе місце базового електрокару Фольксваген, але в своїй основі не буде використовувати модульну платформу MEB. Це пов'язано з тим, що запланована довжина кузова до 4 м не сполучається з мінімальним можливим розміром платформи. Тому ID.1 отримає унікальну конструкцію.

Перше зображення Volkswagen ID.1

Перше зображення Volkswagen ID.1

vw.com

Єдиний натяк на дизайн автомобіля – минулорічний різдвяний тизер, на якому машина зображена досить схематично. До 2023 року, коли нова модель вже буде готова, зовнішність може зазнати значних змін.

Платформа MEB занадто велика для ID.1

Платформа MEB занадто велика для ID.1

vw.com

У лінійці автомобіль замінить VW e-Up та запропонує запас ходу на рівні 200-250 км. При цьому прогнозована ціна – менше 20 000 євро. А в деяких країнах з урахуванням державної підтримки сума може знизитися до 14 тисяч.

Новий VW ID.1 замінить VW e-Up

Новий VW ID.1 замінить VW e-Up

vw.com

Volkswagen ID.1 буде також існувати у вигляді кроссоверу, що допоможе зробити модель ще більш популярною. Незважаючи на те, що новинка не буде побудована на основі MEB, в основі будуть використані її компоненти. Головна фішка – бездротові оновлення системи – буде застосована нарівні з іншими моделями ID.

Volkswagen ID.3 вже готовий, але ще не вийшов на ринок

Volkswagen ID.3 вже готовий, але ще не вийшов на ринок

vw.com

Як розповідав OBOZREVATEL, компанія Volkswagen назвала головний недолік електричного транспорту.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Volkswagen бюджетний автомобіль електромобілі нові авто авто
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