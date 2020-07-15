Найдешевший електромобіль Європи показався на нових фото

Нещодавно у ЗМІ з'явилися живі фото Dacia Spring – кросовера, який повинен стати найдешевшим електромобілем в Європі. Тепер румунська марка опублікувала патентні зображення новинки. Вони опинилися в розпорядженні видання AutoWeek.

На картинках представлена саме серійна версія Dacia Spring (концепт моделі був показаний кілька місяців тому). Нові зображення підтверджують, що Dacia Spring – це, по суті, електричний Renault K-ZE, який вже продається в Китаї. Ряд стилістичних елементів до товарної моделі перекочував від її прототипу, але в цілому її зовнішній вигляд більш стриманий у порівнянні з шоу-каром.

Dacia Spring - патентні зображення. Фото: autoweek.nl

Спереду автомобіль примітний декоративно. фальшрадіаторною решіткою оригінального дизайну і здвоєними блоками оптики (зверху встановлені горизонтальні світлодіодні ДХВ, а трохи нижче будуть фари ближнього і дальнього світла). Ззаду ж Dacia Spring виділяється світлодіодними ліхтарями, які мають малюнок у вигляді двох перевернутих букв "Y".

Dacia Spring - патентні зображення. Фото: autoweek.nl

Характеристики Dacia Spring поки не розкриваються – відомо лише, що запас ходу автомобіля складе на рівні 200 км. Можливо, новинці дістанеться силова установка від спорідненого City K-ZE: останній оснащується 45-сильним електромотором і АКБ на 26,8 кВтг. Швидше за все, габарити у нього теж будуть такими самими: 3,74 х 1,58 х 1,48 м. Також, можливо, збережеться обсяг багажника – 300 л.

Dacia Spring надійде у продаж на початку 2021 року. Очікувана ціна автомобіля – 15 000 євро.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні почалися продажі автомобілів Renault з заводським ГБО.