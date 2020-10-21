Найдешевший електромобіль Європи отримав свій перший цінник

Бюджетний електрокар Dacia Spring, якому пророкують стати найдешевшим електромобілем Європи, отримав свій перший прайс-лист. Вартість новинки оголосили в Угорщині – зідно з даних місцевого представництва румунської марки, вона коштує майже 6,5 млн форинтів, що еквівалентно 17 812 евро.

Видання PitaAuto зазначає, що така ціна є не найпривабливішою для забезпечення статусу найдешевшого електромобіля. Однак тут є деякі нюанси: по-перше, машини з стартовій партії як правило коштують дорожче в силу того, що вони отримують дорожчу, ексклюзивну комплектацію, а по-друге, в Угорщині ПДВ становить більше, ніж в інших країнах Європи (27%). Виходячи з цього французи з L'Automobile Magazine вважають, що в середньому стартова вартість Dacia Spring становитиме близько 14 000 євро (приблизно такі гроші будуть просити за базову версію на основних ринках ЄС).

Dacia Spring Dacia

Втім, вже зараз угорці можуть купити електрокар відчутно дешевше: в країні діє державна субсидія, завдяки якій ціна на машину знижується до 10 951 євро.

Dacia Spring Dacia

Раніше OBOZREVATEL вже докладно розповідав про характеристики Dacia Spring. Новинка являє собою європейську версію Renault City K-ZE, яка продається в Китаї з 2019 року. На одному заряді машина проїжджає трохи більше 225 км, а серед інших її достоїнств крім низької ціни – невеликі габарити, високий кліренс і мультимедіа.