Найдешевші електрокари в Україні: моделі від $16 000

Ринок електромобілів зростає в усьому світі – Україна не виняток. Дилери все частіше пропонують машини на електротязі, та пропозицій поки не дуже багато.

AutoOboz з'ясував, які дешеві електрокари можна купити в Україні новими без допомоги офіційних дилерів, звернувшись до посередників, які готові привезти машину з Китаю. Нам вдалося знайти безліч пропозицій до $20 000 включно.

ORA R2

Бренд ORA – створений автогігантом Great Wall, що добре відомий в Україні, виробник електромобілів. Переважно доступних. Модельний ряд також відрізняє незвичайний дизайн, що і підтверджує компактний гетчбек R2, який виглядає дуже незвично. Автомобіль виконаний просто з недорогих матеріалів, тому коштує лише $16 500. За ці гроші можна проїхати 160-170 км на одній зарядці.

ORA R2 виглядає цікаво ORA

Салон ORA R2 добре оздоблений лише в більш дорогих комплектаціях ORA

Chery Tiggo 3xe

Компанія Chery добре знайома українським автомобілістам. А компактний кросовер Tiggo 2 – найдешевший кросовер китайського бренду на нашому ринку. Але з Китаю пропонують привезти електричну модифікацію моделі під назвою Chery Tiggo 3xe за $18 000. Автомобіль, оснащений 53-кіловатною батареєю, зуміє подолати 200 км.

Chery Tiggo 3xe – електрична версія Tiggo 2 Chery

У салоні Tiggo 3xe багато "електричних" синіх акцентів Chery

Neta V

У КНР Neta виробляє дуже дешеві і невибагливі електрокари. Деякі з них можна купити в Україні. Бюджетний гетчбек V оцінили в $16 000. За ці гроші не варто розраховувати на високу якість або цікавий стильний дизайн. Та й проїхати на повній зарядці Neta V зуміє 130-140 км.

Neta V навіть в Китаї вважається дуже дешевим електрокаром Neta

Nissan Sylphy

Не очікували? Японський автомобіль від виробника, який подарував світові наймасовіший електрокар – Nissan Leaf! Насправді, Sylphy з електромотором виробляють в Китаї для місцевого ринку. Проте в Україні теж можна придбати цю машину – за $19 000. Запас ходу складе 180-190 км.

Електричний седан Nissan Sylphy привертає увагу надійністю і брендом Nissan

Nissan Sylphy – вже не нова машина, зате коштує недорого Nissan

BYD Yuan

Компактний кросовер В-класу від виробника, який в Китаї вважається одним з лідерів електрифікації автопрому. Саме BYD Yuan виглядає досить жваво і оснащується батареєю на 42 кВтг, яка дозволить подолати близько 150 км. В Україні за машину просять від $20 000.

Маленький кросовер BYD Yuan виглядає відмінно BYD

BYD S2

Електричний кросовер S2 – конструктивно ідентичний автомобіль моделі Yuan. Але трохи спрощений, тому й позиціонування більш бюджетне. При тих же можливостях за машину просять $19 500.

BYD S2 – злегка спрощена модифікація BYD Yuan BYD

Кросовер BYD S2 може проїхати приблизно 150 км після повної зарядки BYD

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про машини, на купівлі яких можна заощадити. Вся справа в обслуговуванні, на яке не доведеться витрачати багато грошей – деякі моделі надійні, інші можна відремонтувати дуже дешево.