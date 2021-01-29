Найдешевші електрокари в Україні: моделі від $16 000

Ринок електромобілів зростає в усьому світі – Україна не виняток. Дилери все частіше пропонують машини на електротязі, та пропозицій поки не дуже багато.

AutoOboz з'ясував, які дешеві електрокари можна купити в Україні новими без допомоги офіційних дилерів, звернувшись до посередників, які готові привезти машину з Китаю. Нам вдалося знайти безліч пропозицій до $20 000 включно.

Бренд ORA – створений автогігантом Great Wall, що добре відомий в Україні, виробник електромобілів. Переважно доступних. Модельний ряд також відрізняє незвичайний дизайн, що і підтверджує компактний гетчбек R2, який виглядає дуже незвично. Автомобіль виконаний просто з недорогих матеріалів, тому коштує лише $16 500. За ці гроші можна проїхати 160-170 км на одній зарядці.

Компанія Chery добре знайома українським автомобілістам. А компактний кросовер Tiggo 2 – найдешевший кросовер китайського бренду на нашому ринку. Але з Китаю пропонують привезти електричну модифікацію моделі під назвою Chery Tiggo 3xe за $18 000. Автомобіль, оснащений 53-кіловатною батареєю, зуміє подолати 200 км.

У КНР Neta виробляє дуже дешеві і невибагливі електрокари. Деякі з них можна купити в Україні. Бюджетний гетчбек V оцінили в $16 000. За ці гроші не варто розраховувати на високу якість або цікавий стильний дизайн. Та й проїхати на повній зарядці Neta V зуміє 130-140 км.

Не очікували? Японський автомобіль від виробника, який подарував світові наймасовіший електрокар – Nissan Leaf! Насправді, Sylphy з електромотором виробляють в Китаї для місцевого ринку. Проте в Україні теж можна придбати цю машину – за $19 000. Запас ходу складе 180-190 км.

Компактний кросовер В-класу від виробника, який в Китаї вважається одним з лідерів електрифікації автопрому. Саме BYD Yuan виглядає досить жваво і оснащується батареєю на 42 кВтг, яка дозволить подолати близько 150 км. В Україні за машину просять від $20 000.

Електричний кросовер S2 – конструктивно ідентичний автомобіль моделі Yuan. Але трохи спрощений, тому й позиціонування більш бюджетне. При тих же можливостях за машину просять $19 500.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про машини, на купівлі яких можна заощадити. Вся справа в обслуговуванні, на яке не доведеться витрачати багато грошей – деякі моделі надійні, інші можна відремонтувати дуже дешево.