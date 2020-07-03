Найбільш незвичайний електромобіль продають за 150 000 євро

Стас Сіділєв Електромобілі 14:15, 3.07.2020

Британський спорткар AC Cobra перетворився на електромобіль. При цьому конверсію здійснив сам виробник і тепер буде продавати таку модель по 153 000 євро.

Новий електромобіль називається AC Cobra Series 1 Electric і буде підготовлений в кількості 58 примірників. Висока вартість і обмежений тираж говорять про те, що новинка призначена для справжніх ентузіастів.

Цікаво, що зовні електромобіль AC Cobra виглядає так само, як майже 60 років тому. Це і є головною перевагою моделі в очах покупців в тому числі стандартної модифікації з бензиновим V8.

Перший електромобіль AC зберіг класичний дизайн.
Фото: AC

Під класичною оболонкою ховається електромотор потужністю 308 к.с. і 500 Нм пікового крутного моменту. Розгін до 100 км/год займає всього 6,7 с, а батарейний блок ємністю 54 кВтг дозволить подолати трохи більше 240 км на одній зарядці.

Маса ефектного електромобілю в ретро-стилі умістилив красиву цифру 1250 кг. Для такого невеликого спортивного родстера вага досить велика, проте з огляду на важку батарею, інженери виконали відмінну роботу.

Перший електромобіль AC зберіг класичний дизайн.
Фото: AC
Перший електромобіль AC зберіг класичний дизайн.
Фото: AC

Нагадаємо, нещодавно OBOZREVATEL розповідав про новий кросовер Audi, який став першим серійним електромобілем з трьома моторами.

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