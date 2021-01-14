На виставці CES-2021 презентували електричний фургон Cenntro CityPorter

На виставці побутової електроніки CES-2021 компанія Cenntro презентувала комерційний фургон CityPorter із запасом ходу більш ніж 350 км.

Про це повідомляє портал Carscoops. Компанія Cenntro Automotive Group із 2013 року активно займається розробленням комерційних моделей електромобілів малого класу. Цьогоріч на виставці в Лас-Вегасі виробник представив великий міський розвізний фургон CityPorter.

Cenntro Automotive Group активно займається розробленням комерційних моделей електромобілів із 2013 року cenntroauto.com

Дизайн CityPorter виконано у стилістиці мінімалізму, але за своїми функціональними можливостями він досить конкурентоспроможний. Зокрема, його вантажопідйомність досягає 2585 кг, а багажне відділення має об'єм 12 м3, що можна порівняти з популярною моделлю Iveco Daily H2.

Вантажопідйомність CityPorter досягає 2585 кг, а багажне відділення має об'єм 12 м3 carscoops.com

За даними виробника CityPorter матиме запас ходу до 220 миль (354 км) без підзарядки, а максимальна швидкість обмежена позначкою 60 миль на годину (96 км/год).

У салоні CityPorter є інформаційно-розважальна система та комбінована цифро-аналогова шкала приладів. Передбачається, що фургон отримає сучасну систему телематики, яка дозволить "оптимізувати планування маршруту, скоротити час простою та забезпечити управління великими даними".

У салоні є інформаційно-розважальна система та комбінована цифро-аналогова шкала приладів carscoops.com

Cenntro планує продемонструвати CityPorter для комерційного використання у США наприкінці року. Також компанія має намір розширити свою інфраструктуру у США та Європі, а також відкрити виробничі майданчики на обох континентах.

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