На відео показали, як зарядити Tesla під час руху

Блогер показав, як можна зарядити електромобіль Tesla Model 3 під час руху. Виявилося, що запропонований метод дуже непростий і вимагає серйозної підготовки.

Обмежений запас ходу на одному заряді батареї – головна проблема електричного транспорту, в тому числі й Тесла Модел 3. Повністю заряджений автомобіль американської компанії в найбільш "далекобійній" модифікації здатний долати до 520 км. Проте і цього може виявитися недостатньо.

Блогер спробував зарядити Tesla Model 3 під час руху скріншот відео

Блогер ItsYeBoi вирішив впоратися з цією проблемою за допомогою причепа, оснащеного сонячними батареями. Але така конструкція додатково підвищує витрати енергії за рахунок зростаючої ваги. Аеродинаміка також страждає, що негативно відбивається на залишку запасу ходу.

Блогер спробував зарядити Tesla Model 3 під час руху скріншот відео

Крім того, сонячні батареї, які заряджаються під час руху, не можуть в цей момент віддавати енергію в батарею Tesla – електромобіль просто захищений від таких операцій. Тому для зарядки необхідно зупинитися, що робить процес дуже довгим. Особливо з урахуванням того, що сонячні панелі працюють не дуже ефективно і накопичують невелику кількість енергії.

Блогер спробував зарядити Tesla Model 3 під час руху скріншот відео

Блогер спробував зарядити Tesla Model 3 під час руху скріншот відео

Проте, в конструкцію і програмне забезпечення Tesla можна внести певні зміни, щоб "дозволити" машині заряджатися без вимушених зупинок. Але це призведе до втрати гарантії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про прогресивну систему для електромобілів, завдяки якій транспортні засоби можна взагалі не заряджати.

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