Конфіскат: влада влаштувала розпродаж білоруських електрокарів

У Білорусі з молотка пустять відразу 15 електромобілів. На подив багатьох, всі ці машини – місцевого виробництва.

Як пише ABW.by, мова йде про Zotye E200 – китайських "малолітражки", які з 2019 року білоруси за ліцензією виробляють на своєму на автоскладальному заводі "Юнісон".

Конфісковані Zotye E200 abw.by

На торги автомобілі потрапили, можна сказати, за сумним сценарієм: підприємство "Юнісон" взяло кредит, але не змогло його виплатити. У підсумку, представники влади конфіскували машини (вони виступали у якості заставного майна) і відправили їх на аукціон. Разом з 15-ю електрокарами "під роздачу потрапили" 11 бензинових кросоверів Zotye – їх також вилучили у заводу.

Конфісковані Zotye E200 abw.by

Конфісковані Zotye E200 abw.by

Конфісковані Zotye E200 abw.by

На електромобілі Zotye E200 оформлені всі документи, будь-які юридичні "підводні камені" відсутні, тому у власників не буде жодних проблем з реєстрацією. Машини повністю нові, без пробігу. А ось ціна, як для авто такого класу, кусається – кожен з електрокарів оцінений у 37,6 тис. білоруських рублів, що еквівалентно 18 000 доларам. Торги пройдуть 21 січня 2020 року.

Конфісковані Zotye E200 abw.by

Відзначимо, що Zotye E200 – це ультра компактний автомобіль для міста, свого роду аналог Smart. Модель оснащується 81-сильним електромотором. її запас ходу становить 165 км за застарілим циклом NEDC. Випускають новинку для внутрішнього ринку та Росії.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні був помічений перший електричний кросовер Mercedes. Зараз він є дуже рідкісним автомобілем.

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