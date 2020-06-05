На купівлі електрокара в Німеччині тепер можна заощадити 9000 євро

На тлі карантинних заходів та економічної кризи влада Німеччини вирішила ще більше стимулювати продаж електромобілів. Уряд потроїв субсидію і ввів податкові послаблення.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, в період з 1 липня 2020 року по 31 грудня 2021 року бажаючим купити електрокар буде надаватися додаткова пільга у розмірі 6000 євро. Вона додасться до вже існуючого бонусу, який становить 3000 євро.

Seat Mii Electric autoblog.nl

Таким чином, на покупку "електричці" німці зможуть заощадити 9000 євро. Наприклад, невеликий електрокар Seat Mii Electric при рекомендованій виробником ціні 20 650 євро обійдеться тепер у 11 650 євро. Втім, на ділі ціна може бути ще меншою, оскільки з того самого місяця у Німеччині знижується ПДВ на придбанні електрокара – з 19% до 16%.

Однак без певних виключень все ж не обійдеться: отримати пільгу можна буде лише на той електромобіль, вартість якого не перевищує 40 000 євро. Виходячи з цього, претендувати на неї зможуть покупці таких електрокарів, як Volkswagen ID.3, Nissan Leaf, Renault Zoe, Kia Niro, Peugeot e-208, Opel Corsa-e та ін. (В середньому ці моделі коштують по 30 000 еввро) . А ось клієнти Тесла безумовно турбуватимуться – найдешевший автомобіль каліфорнійського виробника – базова Model 3 – коштує у Німеччині 43 999 євро.

VW ID.3 motor1.com

На цю програму, яка також включає розвиток зарядної інфраструктури, німецька влада витратять 2,5 млрд євро.

До речі, кілька днів тому подібні заходи ввели у Франції. Уряд вирішив видавати по 7000 євро на покупку електрокара і по 2 000 євро на покупку плагін-гібрида. Також можна буде отримати гроші і за переоснащення свого паливного автомобіля: 3000 євро – за переробку на гібрид, 5000 євро – за переробку на електрокар. Щоправда, скористатися таким "атракціоном нечуваної щедрості" зможуть лише перші 200 000 охочих.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Німеччині стали сильно дешевшати автомобілі.