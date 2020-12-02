Mustang Mach-E GT отримав спортивну версію Performance Edition

Компанія Ford представила нову версію електричного кросовера Mustang Mach-E GT, яка отримала позначення Performance Edition.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка має більш ефектний дизайн і здатна набирати першу "сотню" за лічені секунди.

Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition виділяється своїми технічними характеристиками. Він має потужність 487 к.с. (358 кВт), а крутний момент досягає 860 Нм, що на 21 к.с. і 30 Нм більше версії GT.

За даними виробника, на розгін до першої "сотні" новинці потрібно всього 3,5 секунди, а запас ходу на електротязі досягає 378 км. Батарею ємністю 88 кВтг новинка успадкувала від базового GT.

Крім своїх характеристик, Mustang Mach-E GT Performance Edition відрізняється комплектацією. Автомобіль отримав більш ефективну гальмівну систему Brembo з більшими 19-дюймовими передніми гальмівними дисками й червоними супортами, комплект 20-дюймових легкосплавних дисків із шинами Pirelli розмірністю 245/45, а також адаптивні магнітореологічні амортизатори MagneRide.

У салоні з'явилися нові передні крісла з особливою тканинною обробкою Performance Gray ActiveX та перфорованими вставками Miko. А причетність до створення новинки підрозділу Ford Performance підкреслюють алюмінієва плакетка на торпеді і логотип GT на задній панелі кузова.

Для Mustang Mach-E GT і GT Performance Edition буде запропонована широка палітра з 8 ексклюзивних кольорів. Компанія вже приймає попередні замовлення на "заряджений" електрокросовер, а перші екземпляри відправляться до покупців влітку майбутнього року. Вартість новинки стартує з позначки $ 60500.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :