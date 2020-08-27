Мотоцикл "Калашников" виявився електричним ІЖ

Концерн "Калашников" показав новий мотоцикл, який виконано в дусі радянського ІЖ-49. Транспортний засіб оснащено електричною силовою установкою.

Виробник планує створити обмежений тираж, до якого увійдуть лише 49 екземплярів. Ціни поки не розкривають.

Електромотор видає 13,5 к.с. Акумуляторна батарея ємністю 4 кВтг, за попередніми даними, забезпечує запас ходу 80 км. Максимальна швидкість електричного мотоциклу складає 90 км/год.

Довжина дорівнює 2089 мм, колісна база становить 1430 мм. Маса – 130 кг. Дата початку виробництва невідома.

Електробайк показали в трьох кольорах: чорному, червоному і зеленому. Фото: motor1.com

Нагадаємо, як розповідав OBOZREVATEL, в Росії розробили дивний електромобіль, але його виробництво постійно відкладають.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!