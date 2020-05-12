Могло бути і гірше: в нової Tesla відвалилося кермо прямо на ходу

Дорогі електромобілі Tesla цілять у преміальний сегмент, але не можуть запропонувати відповідну якість. Виявляється, за дешевими матеріалами оздоблення ховається недопрацьована конструкція.

Низький рівень складання та проблеми з фарбуванням і припасуванням кузовних елементів – не такі жахливі недоліки. Власники давно до них звикли, адже навіть найдешевша Tesla Model 3 здатна швидко і далеко їздити. Але кермо, яке відвалюється прямо на ходу, – щось новеньке.

Tesla Model 3 втратила кермо під час руху Twitter Jason T

Британський покупець Тесла Модел 3 встиг покористуватися своєю новою машиною всього місяць і подолав менше 600 км. Більше проїхати не вдалося через зазначену вище поломку.

Цікаво, що в своєму Твіттері автомобіліст дивується: "Як таке могло статися з Tesla – найбезпечнішою машиною в світі?" Невідомо, звідки з'явився цей стереотип, але він був зруйнований буквально тільки що.

Tesla Model 3 втратила кермо під час руху Twitter Jason T

Яке диво, що кермо Model 3 відвалилося на невеликій швидкості, коли власник під'їжджав до свого будинку. Неважко уявити більш моторошний сценарій. Компанія Tesla позиціонує свою недосконалу систему автопілоту як дуже безпечну технологію. При цьому водій повинен постійно тримати руки на кермі, навіть коли електромобіль рухається самостійно. В іншому випадку автопілот відключається і примусово передає управління людині. Якби в цей момент кермо відвалилося на швидкісному шосе, наслідки могли бути фатальними.

Tesla Model 3 втратила кермо під час руху Twitter Jason T

Tesla Model 3 втратила кермо під час руху Twitter Jason T

Проте, в компанії швидко відреагували на інцидент. Власникові вже повернули повністю справний (напевно) електрокар. Тепер належить з'ясувати, у чому була причина поломки, щоб такі випадки не стали масовими.

Tesla Model 3 втратила кермо під час руху Twitter Jason T

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