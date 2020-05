Могло бути і гірше: в нової Tesla відвалилося кермо прямо на ходу

Дорогі електромобілі Tesla цілять у преміальний сегмент, але не можуть запропонувати відповідну якість. Виявляється, за дешевими матеріалами оздоблення ховається недопрацьована конструкція.

Низький рівень складання та проблеми з фарбуванням і припасуванням кузовних елементів – не такі жахливі недоліки. Власники давно до них звикли, адже навіть найдешевша Tesla Model 3 здатна швидко і далеко їздити. Але кермо, яке відвалюється прямо на ходу, – щось новеньке.

Британський покупець Тесла Модел 3 встиг покористуватися своєю новою машиною всього місяць і подолав менше 600 км. Більше проїхати не вдалося через зазначену вище поломку.

@elonmusk Steering wheel fell of today! Concerned that the rest of the car will fall to bits too! Can this be looked into as to why it's happened to a car just over 1 month old! #TeslaServiceIssues pic.twitter.com/w103imxnbA